 »  Praha by chtěla mít vlastní družici, náklady odhaduje na 20 milionů

Karel Wolf

Praha zvažuje, že by si pořídila vlastní družici pro přesnější předpovídání počasí a řízení dopravy, tvrdí to alespoň podle Deníku N pirátský poslanec Vít Šimral.

Vše je zatím jen v rovině nápadu, radní o něm ale uvažují naprosto reálně. Družice by mohla sbírat data o kvalitě ovzduší, provozu na komunikacích, ale například třeba i suchu, nebo naopak hrozící velké vodě. Náklady na satelit by se měly pohybovat někde mezi 15 a 20 miliony korun. Družici by pravděpodobně mohly využívat také další subjekty, které by se do projektu zapojily a podělily o celkové náklady.

„U některých lidí vznikl nápad a myšlenka, že bychom potřebovali lepší data, co se týče mobility a dalších věcí, které se dají z družice sledovat. Vznikla zde tedy otázka, jestli by nebylo vhodné si společně s některými dalšími subjekty pořídit družici, která by byla přizpůsobena našim požadavkům," prohlásil Šimral, který má mimo jiné na starosti oblast vědy, inovací a podpory podnikání.