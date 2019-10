 »  Praha dala senzory do stovek kontejnerů. Jejich zaplněnost lze sledovat v aplikaci

Jan Sedlák

Mobilní aplikace Moje Praha, za kterou stojí hlavní město a městský podnik Operátor ICT, postupně přidává nové funkce. Nově je to možnost sledování zaplněnosti kontejnerů na tříděný odpad. Moje Praha umožňuje sledovat stav 424 kusů těchto kontejnerů. Jde o součást pilotního projektu Chytrý svoz odpadu, který odstartoval letos v únoru.

„Hlavním cílem pilotního projektu je vybudování a otestování nástroje, který umožní online dohled nad stavem zaplněnosti u vytipovaných sběrných nádob na tříděný odpad (papír, plast, čiré sklo, barevné sklo, nápojové kartóny a kovové obaly). Očekáváme, že tato technologie přinese městu nové informace o výtěžnosti nádob, a napomůže tak zpřesnit a kvalifikovat rozhodování o směřování výdajů v oblasti investic do četnosti svozů odpadů,“ popisuje hlavní město.

V aplikaci v části veřejného prostoru je nyní záložka „Tříděný odpad“. Na mapě lze vidět jednotlivé lokality kontejnerů a detaily, co do kterého z nich patří za odpad a jaká je jejich zaplněnost. Ke kontejnerům je možné se nechat navigovat, což odkáže na externí mapovou aplikaci.

Praha pro tyto účely využívá senzory: „Celkem bylo v české metropoli nainstalováno 464 senzorů do nádob se spodním výsypem, z toho 424 pro měření zaplněnosti a 40 senzorů pro detekci ucpání vhozové šachty u podzemních kontejnerů. Senzory od výrobce Sensoneo zasílají data o aktuální hladině odpadu v nádobě v pravidelných intervalech 6× denně do datové platformy hlavního města Golemio. U 20 kusů podzemních nádob na papír a 20 kusů podzemních nádob na plast je pomocí dalšího senzoru testováno detekování ucpání vhozové šachty. Tím by v budoucnu mělo dojít k zamezení situace, kdy se kvůli ucpání hromadí nepořádek u nezaplněného kontejneru.“

Praha za pronájem senzorů na 16 měsíců zaplatila 2,635 milionu korun bez DPH. Smluvním partnerem je zde společnost Ernst & Young.

Data analyzovaná v Golemiu ukazují, že v celkovém průměru jsou nádoby zcela zaplněné 19,4 procenta času. Sbíraná a analyzované informace v budoucnu mají sloužit k dalšímu plánování či navyšování kapacit.