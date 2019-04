 »  Praha končí s bezplatnou Wi-Fi v metru. Prioritou je pokrytí mobilním signálem

Jan Sedlák

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) nebude rozšiřovat projekt bezplatného internetového Wi-Fi připojení ve stanicích metra. Akce odstartovala koncem roku 2017 na šesti zastávkách. DPP po zhruba půlroce testování zveřejnil pár čísel s tím, že službu mělo měsíčně využívat 127 tisíc unikátních zařízení.

Informaci o zastavení expanze bezplatné Wi-Fi přinesl web Zdopravy.cz. „Nebudeme projekt Wi-Fi internetu rozšiřovat do dalších stanic a celý projekt dál rozvíjet. Naopak hledáme způsob, jak ve stávajících stanicích tuto službu pronajmout někomu jinému,“ uvedl pro web ředitel DPP Petr Witowski.

O instalaci Wi-Fi v metru jsme na Lupě podrobněji psali. O projekt se pro DPP starala firma ČD-Telematika, která za pilotní část získala přes 12 milionů korun. Roční provoz současné instalace podle Dopravního podniku vyjde na 10 milionů korun.

DPP nyní jako prioritu uvádí pokrýt metro mobilním signálem. V současné době se pracuje na pokrývání částí linek C a A. Stanice a tunely metra mají být kompletně pokryty do roku 2022. V dohledné době by se počet stanic měl dostat na dvacet.

