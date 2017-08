 »  Praha neprůhledně zadala IT zakázky za více než sto milionů

Jan Sedlák

Smart city není jedinou oblastí, kde se Praha v poslední době nebojí utrácet. Aktuálně schválila IT projekty za více než sto milionů korun bez toho, aniž by je projednala s ICT komisí. Město samo se k tomu nevyjádřilo.

„Je vidět, že Rada chce využít prázdninového času, kdy málokdo sleduje její aktivitu a kritika rychle vyšumí, a schvaluje materiály, které by možná v ICT komisi narazily,“ popisuje Ondřej Profant (náš rozhovor) z pirátské strany, který v této komisi zasedá a IT projekty pražského magistrátu kritizuje. Piráti k poslední válce schválených IT zakázek vydali blog.

Jedním z projektů je realizace aktivit vedoucích k vytvoření enterprise architektury za téměř 35 milionů korun. Piráti to kritizují jako zbytečné konzultantské služby. Poradenské služby v další zakázce pak vyjdou na 48 600 000 korun, těsně pod padesátimilionovou hranicí, o které by se pak muselo hlasovat v zastupitelstvu. Rozepsány jsou i další akce.

Piráti nedávno také upozornili na zakázku na vybavení pražského datového centra za 38 milionů korun. Krátký byl termín na dodání nabídek, specifikace byly přebrány z marketingových materiálů firem a podobně. Piráti mluví o zakázce psané na míru.

Na Lupě pak průběžně sledujeme vznik takzvaného chytrého města, které v podání Prahy v současné době znamená především nákup dalších a dalších chytrých laviček, pouličních lamp či popelnic. V přípravě jsou také další projekty jako virtualizace Prahy, datová platforma, chytrý svoz odpadů, navigace v interiérech a řada dalších.

Kolem IT a smart city aktivit se v Praze točí městská firma Operátor ICT. Tu ovládla skupina lidí kolem primátorky Adriany Krnáčové a hnutí ANO.