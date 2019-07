 »  Praha začala instalovat bezkontaktní terminály v metru, dočkají se i autobusy

Jan Sedlák

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) dnes začal instalovat bezkontaktní terminály do stanic metra a navazuje tak na jejich nedávné zprovoznění ve všech vozech tramvají. Terminály budou umístěny ve vestibulech stanic místo validátorů Opencard.

Montáž 77 zařízení má být hotová do konce léta. Výjimku tvoří stanice Bořislavka, Petřiny a Nemocnice Motol, a to z toho důvodu, že zde validátory Opencard byly součástí nástěnné mozaiky. Přístroje do konce ledna 2020 poběží v testovacím režimu a během té doby dojde i na instalaci na třech zmiňovaných stanicích.

Nově instalovaným terminálům kromě bezkontaktního nákupu jízdenek jim přibyde i možnost ověření platnosti dlouhodobých kuponů (PID Lítačka, In Karta ČD, platební karta).

DPP plánuje i s dalším rozšiřováním žlutých „krabiček“. „Do konce září vypíšeme také výběrové řízení na dodavatele bezkontaktních terminálů do všech autobusů DPP. Osadit je plánujeme v průběhu příštího roku,“ uvádí ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

Dopraví podnik bezkontaktní nákup ve všech tramvajích spustil koncem letošního dubna. K dosavadnímu provozu nabízí několik statistik: „Do konce letošního června, tj. za 9 týdnů provozu, si jejich prostřednictvím cestující zakoupili téměř 433 300 jízdenek za 13,11 mil. Kč. Obliba tohoto způsobu nákupu jízdenek roste, nejvíc jich DPP prodal v červnu, více než 204 tisíc za téměř 6,2 mil. Kč. Ve sledovaném období si cestující nejčastěji kupovali plnohodnotné 30minutové jízdenky: DPP jich prostřednictvím bezkontaktních terminálů prodal téměř 319 tisíc za 7,7 mil. Kč. Nejčastěji byly ve sledovaném období využívány bezkontaktní terminály na denních linkách 22, 9 a 17, u nočních vede linka 97. Zajímavým ukazatelem je fakt, že prodej jízdenek prostřednictvím bezkontaktních terminálů měl ve sledovaném období jen minimální dopad na objem transakcí v automatech na tramvajových zastávkách.“

