 »  Přátelé na americkém Netflixu zatím zůstanou. Na novou službu Warnerů mají jít až v roce 2020

Jan Brychta

Aktualizace 4. 12. 2018 – Americký Netflix na Twitteru potvrdil, že v příštím roce ještě seriál Přátelé v nabídce zůstane. Jak píše Hollywood Reporter, přechod seriálu na chystanou streamovací platformu WarnerMedia (AT&T) se očekává až s rokem 2020. Nová služba má totiž odstartovat ve čtvrtém kvartálu 2019.

Původní zpráva:

Populární sitcom Přátelé byl stálicí v nabídce videoslužby Netflix po mnoho let, minimálně američtí diváci o ně ale asi od ledna přijdou. Příslušná podstránka seriálu uvádí americkým návštěvníků, že pořad nebude nadále dostupný už od ledna příštího roku.

Podle serveru Engadget se ale toto omezení nedotkne diváků z Kanady nebo Franice a samotný Netflix potvrdil, že Přátelé budou dále dostupní v rámci Británie a Irska. Stejné by to mohlo být v Česku – ani tady Netflix zatím na stránce seriálu neupozorňuje na to, že by seriál měl z jeho nabídky zmizet.

Konec Přátel na americkém Netflixu může souviset se vznikem konkurenční streamovací videoslužby, kterou chce americký gigant AT&T (majitel skupiny Time Warner) vybudovat na základě knihovny společnosti Warner Media. Ta by měla být dostupná americkým divákům v druhé polovině příštího roku.