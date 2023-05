Doplněno: Hokejovou extraligu bude vysílat O2 TV a ČT sport

Autor: Jan Beneš/HC Sparta Praha

Hlavním vysílatelem nejvyšší české hokejové ligy s garancí nejvyššího počtu přenosů bude O2 TV. Přímé přenosy z utkání ELH bude nadále možné sledovat také v České televizi, která uspěla s nabídkou na vysílání na volně šířeném programu.





Výsledky tendru na vysílací práva oznámila společnost BPA Sport Marketing. Bližší informace – týkající se zejména podoby vysílání ELH počínaje sezónou 2023/2024 – budou představeny na tiskové konferenci, která je naplánována na červen.





Nová smlouva na televizní práva umožní stanici O2 TV Sport odvysílat ze základní části Tipsport extraligy až 341 zápasů. Kanál ČT sport pak může nabídnout maximálně 23 přenosů. Kompletního pokrytí se dočká i play off včetně finále.

„Již nyní pracujeme na posílení redakce, protože nás čeká výroba více než 300 utkání za sezonu, což je pětkrát více než jsme dělali dosud. Vedle toho připravujeme hned několik nových pořadů, kterými oslovíme další hokejové fanoušky. Naše investice pomohou klubům, zvýšíme zájem diváků a věřím, že celkově zatraktivníme hokejový produkt,“ uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport.

„V rámci podmínek nastavených majitelem práv, společností BPA Sport Marketing, mohla Česká televize usilovat pouze o práva pro oblast volného šíření. V tomto tendru byla naše nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a práva jsme získali,“ konstatoval výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský. Konkrétní podmínky spolupráce budou dále upřesňovány.

„Společnost Canal+, která dříve avizovala zájem o mediální práva ELH, konkrétní nabídku na žádný z balíčků nakonec nepodala a pokročilých fází výběrového řízení se nezúčastnila,“ upozornila firma BPA, pořadatel výběrového řízení. BPA Sport Marketing v nejbližších dnech zahájí s uvedenými vítěznými zájemci detailní jednání o důležitých aspektech budoucí spolupráce.

Celkově se tendru zúčastnilo 15 společností. „S vítězi jednotlivých balíčků ihned zahájíme jednání směřující k podpisu kontraktů. Věříme, že nám tyto kontrakty společně s výnosy od reklamních partnerů pomohou plnit naše závazky vůči Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a že se nám současně podaří splnit náš cíl zajistit profesionální mediální prezentaci nejvyšší hokejové soutěže pro fanoušky, kluby a partnery ELH,“ dodala generální ředitelka BPA Jana Obermajerová.

„Za uplynulých pět let se nám potvrdilo, že extraliga z hlediska atraktivity a zájmu dlouhodobě funguje. Důkazem bylo i letošní play off, kdy sledovanost vypjatých duelů na O2 TV Sport přesáhla 300 tisíc diváků, což extraligu zařazuje mezi nejsledovanější sportovní soutěže u nás,“ sdělila Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV, a dodala: „Nejen, že se nám nyní podařilo obhájit televizní práva až do roku 2028, ale nově fanoušci v O2 TV uvidí všechna utkání, nepřijdou o žádný zápas. Můžeme slíbit, že v nadcházejících sezonách dostanou diváci O2 TV nejširší hokejovou nabídku, která tu v takovém rozsahu nikdy v historii nebyla.“

Přehled vítězů výběrového řízení na vybraná mediální práva k Extralize ledního hokeje pro sezony 2023/24 až 2027/28

(Všichni vítězní zájemci získávají mediální práva obsažená v jednotlivých balíčcích exkluzivně.)

Balíčky pro stanice s licencí pro vysílání na území České republiky

Free-to-air stanice: Česká televize

Pay-TV stanice: O2 TV

TV stream pro ČR: O2 TV

Balíčky pro stanice s licencí pro vysílání na území Slovenské republiky

TV vysílání: O2 TV

TV stream: O2 TV

Balíčky pro sázkové kanceláře

Česká republika: Chance

Slovensko: Tipsport SK

Gólové situace a příslušná data rights pro ČR: Borgis (Sport.cz)

Gólové situace a příslušná data rights pro SR: bez vítěze

Další balíčky pro území mimo Českou republiku a Slovenskou republiku

TV práva pro zahraničí: Silver Spring Media AB

TV sestřihy a příslušná data rights pro zahraničí: bez vítěze

Betting rights pro zahraničí (s výjimkou SR): Tipsport.net

Gólové situace a příslušná data rights pro zahraničí (s výjimkou SR): bez vítěze

Aktualizováno ve 13:15 hod. o vyjádření O2 TV a České televize.