 »  Pravda, či lež? Google přidal do výsledků hledání hodnocení pravdivosti zpráv

Označování zpráv podle toho, zda v nich novináři či nezávislé organizace ověřují fakty a výroky, začal Google testovat už loni v říjnu pouze v USA a ve Velké Británii. Teď svůj příspěvek k fact-checkingu rozšířil na všechny jazykové mutace svého vyhledávače.

15:30 – zprávu jsme upravili, původní verze nebyla přesná, omlouváme se

V češtině mají být zprávy obsahující faktická tvrzení, která někdo ověřil, označeny štítkem „Fakta pod lupou“. Při našich testech jsme ovšem zatím na žádné takto ověřené zprávy v češtině nenarazili, zřejmě nějakou dobu potrvá, než novou funkci začnou služby a média používat.

Provozovatel webu totiž musí dotyčné články, které ověřují pravdivost konkrétních výroků, označit speciálními tagy, aby je vyhledávač dokázal rozpoznat.

Uživatel pak ve výsledcích vyhledávání u takových textů najde nové pole s informacemi o kontrolovaném tvrzení, jeho autorovi a jménu organizace či média, které tvrzení v dotyčném článku ověřilo.

Pokud by tedy hledal například výrok nějakého politika, že Země je placatá, a existoval by web, který v nějakém textu tento výrok ověřoval (a patřičně toto ověření označil), mělo by uživateli ve výsledcích Googlu vyjet u odkazu na tento text políčko s informací, kdo se výroku dopustil a že jde o nepravdivé tvrzení, které dotyčný web ověřil.



V poli se zároveň zobrazuje i úroveň pravdivosti zprávy. Škála má podle dokumentace Googlu šest stupňů od „Hard to categorize“ přes „False“, „Mostly false“, „Half true“, „Mostly true“ až po „True“. Odkaz pak vede na podrobné vysvětlení, jak ověřovatel ke svému verdiktu došel.

Pravdivost tvrzení ve zprávách neověřuje sám Google, ale nezávislé organizace či média. A pokud se do fact-checkingu chtějí zapojit, musí splnit řadu podmínek, včetně toho, že musí jít o „důvěryhodný zdroj informací“, což si má Google ověřovat prostřednictvím svého algoritmu.

V Česku se o novou funkci Googlu zajímá neziskový projekt Demagog.cz. „Velmi pravděpodobně se ji pokusíme využít a dodat naše již ověřená fakta k jednotlivým textům. Stejně tak přemýšlíme nad možností dělat toto průběžně od nejbližší doby,“ říká pro Lupu vedoucí projektu Jan Tvrdoň. Konkrétní způsob či datum nasazení ale zatím nemá.