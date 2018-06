 »  Pravidla pro síťovou neutralitu v USA skončila

David Slížek

Pondělí 11. června je datem, ke kterému v USA skončila platnost dosavadních pravidel pro dodržování síťové neutrality, která operátorům zakazují blokovat a zpomalovat připojení nebo si nechat platit za prioritizaci konkrétních dat.

Tamní regulátor je původně přijal v roce 2015 za funkčního období prezidenta Baracka Obamy. S nástupem Donalda Trumpa ale do čela Federal Communications Commission (FCC) nastoupil odpůrce této regulace Ajit Pai, který pak prosadil její zrušení.

Podle Paie přísná pravidla telekomunikační operátory příliš svazovala a odrazovala je od investic do vysokorychlostních sítí.

O co šlo? FCC se snažila pravidla pro dodržování síťové neutrality vynucovat už dříve, operátoři ale její opatření napadali u soudu a vítězili: FCC totiž nad nimi neměla regulační pravomoc.

Regulátor proto rozhodl, že operátory přesune z kategorie „informační služba“ do kolonky „komunikační služba“, čímž si otevřela cestu k jejich přímé regulaci. A právě toto opatření Pai po svém nástupu do funkce zrušil (k 11. červnu 2018).

Jak se to v praxi projeví, zatím není jasné. Některé americké státy přijaly své zákony, které síťovou neutralitu chrání, připomínají New York Times. Bude také zajímavé sledovat, jak se bude lišit vývoj internetu v USA a v Evropě. EU totiž v roce 2015 přijala vlastní přísná pravidla. Více viz Jak operátoři dodržují síťovou neutralitu v Evropě? Nejvíc se řeší zero-rating.