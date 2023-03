Právo úřadů na reparát prošlo Senátem, svá rozhodnutí budou moci samy hájit před soudem

Úřady rozhodující mimosoudní spory získají nové výhody při přezkumu jejich rozhodnutí soudem. Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Česká obchodní inspekce a Finanční arbitr se tak nově budou moci účastnit řízení o žalobách podle částí páté občanského soudního řádu (o.s.ř.), kdy soud přezkoumává, zda daný spor byl vyřešen správně. Novelu o.s.ř., která novinku zavádí, schválil Senát a nyní putuje k podpisu prezidentovi.





Rizika nové právní úpravy jsme rozebrali v samostatném článku na Lupě. Úřady získávají v řízení o žalobách proti svým rozhodnutím práva, která doposud náležela jen stranám sporu. Za úředníky tak už nebude mluvit jen jejich rozhodnutí, do něhož by mělo být vše podstatné vtěleno a přesvědčivě odůvodněno. Zástupci úřadů se budou moci účastnit jednání, nahlížet do spisů, uplatňovat připomínky, zasílat vyjádření a při jednání se brát o slovo. Fakticky tím získávají možnost opožděně dovysvětlovat to, co v jejich rozhodnutí mnohdy chybí a co pak bývá důvodem, proč soudy takový verdikt odmítají podržet.





Veškeré písemnosti se těmto úřadům budou doručovat se lhůtou k vyjádření. To povede k prodloužení soudního řízení, ruku v ruce s negativními efekty, které takové průtahy provázejí. Stát přitom za příliš dlouhá řízení vyplácí rok od roku stále vyšší odškodné.

Novelu o.s.ř. připravila před půldruhým rokem skupina opozičních poslanců hnutí ANO v čele s Patrikem Nacherem. Jako jeden z mála návrhů si z pera opozice si zákon získal přízeň vlády, která k němu vyjádřila souhlasné stanovisko.

Důvodová zpráva k zákonu nezastírá, že by novela měla dát úřadům nástroj napravit nedokonalosti svých rozhodnutí. „Cílem posílení postavení je umožnit správnímu orgánu, aby tam, kde to považuje za vhodné (například u důležitých sporů s potenciálním precedenčním významem), mohl před soudem aktivně vystupovat a obhajovat závěry, k nimž dospěl ve svém rozhodnutí.“