Pražská Kaya se zapojila do investice, která má pomoct rozšířit AI pracovníky po firmách

Iva Brejlová
Dnes
Viktor AI Autor: Viktor AI

Investiční fond Kaya VC se zapojil do investičního kola směřujícího do startupu Viktor v celkové výši 75 milionů dolarů (přes 1,5 miliardy Kč). Viktor vyvíjí takzvaného AI kolegu, který funguje uvnitř komunikačních platforem Slack a Microsoft Teams. Používají ho tisíce firem.

Startup založili dva bývalí inženýři z Meta Platforms, Fryd Wiatrowski a Peter Albert. Před aktuální verzí produktu vyvinuli dvě předchozí iterace. „Deset týdnů po uvedení používá Viktora přes 2 000 organizací a dosáhl ročního revenue run rate 15 milionů dolarů. Většina zákazníků Viktora přirovnává k zaměstnanci, a to díky magickému produktovému zážitku postavenému na principech kontextu a spolupráce,“ uvádí Accel ve svém vyjádření k investici.

Viktor je napojený na více než 3 000 firemních nástrojů včetně Google Drive, Airtable, Notion či Meta Ads. Uživatelé s ním komunikují stejně jako s kolegou: přidají ho do kanálu, napíší zprávu, případně se zapojí do vlákna, které začal někdo jiný. Podle firmy průměrný tým připojí Viktora ke 30 a více nástrojům a datovým zdrojům, tedy přibližně k tomu, k čemu by měl přístup nový zaměstnanec.

Investiční kolo vede americký fond Accel, mezi dalšími investory jsou například spoluzakladatelé Slacku Stewart Butterfield a Cal Henderson, zakladatel ElevenLabs Mati Staniszewski nebo CEO firmy Vercel Guillermo Rauch. Pro Kaya VC jde o další investici do AI platformy, nedávno fond poslal peníze AI agentům podporujícím vědu. Fond v minulosti investoval v raných fázích do firem Productboard nebo Rohlik.

Podle Accelu se trh AI nachází na začátku třetí vlny adopce, když budou AI všichni používat stejně intenzivně jako dnes nejpokročilejší softwaroví inženýři. „První vlnu adopce AI odstartovalo chatové rozhraní a vedlo k tomu, že s AI komunikuje měsíčně miliarda lidí. Druhou vlnu poháněli kódovací asistenti a proměnili povahu inženýrství i podobu softwarového trhu,“ uvádějí partneři fondu.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

