 »  Pražské metro se dočká mobilního signálu letos na podzim, zatím jen na části trasy C

David Slížek

Dozorčí rada pražského Dopravního podniku odsouhlasila smlouvu s konsorciem operátorů o pokrytí pražského metra mobilním signálem, informuje pražský magistrát. Do října letošního roku má být pokryta část trasy C mezi stanicemi Muzeum a Roztyly. Pilotní projekt má být hotový do 15. září a bude obsahovat tři stanice a tři tunelové úseky mezi nimi.

Dopravní podnik s operátory uzavře smlouvu na dvacet let. Operátoři městu zaplatí celkem 120 milionů Kč bez DPH. S pokrytím celé sítě metra se počítá do roku 2022.

„Operátoři budou moci instalovat vyzařovací kabely a další technologie vždy pouze tři a půl hodiny denně, a to v noci, aby nebyl narušen provoz metra. Proto si pokrytí celé sítě vyžádá delší časový úsek,“ doplnil předseda dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy a pražský zastupitel Lukáš Kaucký.

O instalaci vyzařovacích kabelů se ale mluví už od roku 1998, kdy v pražském metru proběhly první testy. Pokrytí mobilním signálem zatím od roku 2015 funguje ve stanicích a tunelech na nové části trasy A:

Své metro bude v následujících letech mobilním signálem pokrývat také Londýn. Tamní obdoba dopravního podniku Transport for London (TfL) chce v tunelech položit i optické kabely a na pronájmu sítí poté vydělávat. TfL začal letos v únoru vybírat dodavatele a testovací provoz plánuje na rok 2019.