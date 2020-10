Pražské Yieldigo získalo dva miliony eur od J&T, Američanů a Maďarů

Český startup Yieldigo je další z rostoucí řady tuzemských technologických projektů, který získal zahraniční investici. Dva miliony eur (asi 54 milionů korun) pod vedením J&T Ventures investoval americký Alchemist Accelerator a maďarský fond PortfoLion.

Yieldigo se zabývá cenotvorbou, díky čemuž mohou retailoví hráči dobře nastavovat koncové ceny produktů a zvyšovat zisky. Česká společnost k tomu využívá prvky umělé inteligence, což v rozhovoru pro Lupu popisoval spoluzakladatel a technický ředitel Jiří Psota.

“Díky investici urychlíme a posílíme expanzi Yieldiga na evropském retailovém trhu a použijeme ji na financování dalšího vývoje a aplikovaného vědeckého výzkumu. Posouváme se tak k našemu cíli stát se světově nejžádanějším nástrojem pro automatizovanou cenotvorbu nové generace,” uvádí k nové investici spoluzakladatel startupu David Klečka.

Alchemist, který je jedním z nových investorů, není pro Yieldigo neznámým subjektem. Tento akcelerátor ze Silicon Valley v minulém roce českou firmu přijal do svého programu. Alchemist Accelerator je považovaný za nejlepší enterprise IT a B2B program. V minulosti jím prošli i čeští Stories, které později koupil Workday a na tomto základě v Praze postavil vývoj. Yieldigo se zároveň, opět stejně jako Stories, dostalo do žebříčku Gartneru.

Do Yieldiga v minulosti investovalo také Patero (dříve Logio Holding) a Presto Ventures dříve známé jako Bohemia Venture Capital, za kterým stojí Tomáš Krsek (Škoda Transportation).