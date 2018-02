 »  Pražský Hosting90 je na prodej, majitel na trhu shání kupce

Jan Sedlák

Pražská společnost Hosting90 systems fungující od roku 2002 je podle informací Lupy na prodej. Majitel na trhu poměrně intenzivně oslovuje podobné firmy s nabídkou na odkup. Obchodní ředitel Vladimír Vacek dal tento týden výpověď.

„V rámci působení v ČR jsme dosáhli cílů, které nám umožňuje lokální trh. Logicky se pak zamyslíte, jak dál,“ komentuje pro Lupu situaci ředitel a majitel Hosting90 Jan Hilgard. „No a my jsme se rozhodli hledat strategické parťáky, kteří by umožnili naší firmě plně využít potenciálu cloudové orchestrace a automatizace, do které jsme investovali nemalé finanční prostředky a která je podle našeho názoru s ohledem na trh revoluční.“

Hosting90 dělá byznys s webhostingem, managed službami, VPS servery, dedikovanými VDS servery a doménami. Pod značkou Systems90 rozvíjí cloudové služby a přítomnost ve webhostingu a registraci domén má také v Srbsku a Chorvatsku. Hosting90 své služby provozuje z datového centra TTC v Praze.

Společnost v roce 2016 vygenerovala tržby ve výši 19,3 milionu korun, což bylo o půl milionu více než rok předtím. Čísla za loňský rok ještě nezveřejnila.