Pražský Karlín bude mít nové autonomní roboty, mají zametat ulice

Praha 8 odsouhlasila pilotní projekt autonomních zametacích strojů, které mají v budoucnu doplnit lidské uklízeče v ulicích. Půjde tak už o druhý projekt autonomních vozítek na tomto území, poté, co v prosinci loňského roku odstartoval pilot rozvozu jídla autonomními roboty, na kterých spolupracuje městská část Praha 8 a společnosti Foodora a Starship Technologies. U toho radní schválili prodloužení.
„Start projektu by mohl být ještě v průběhu letošního roku a trvat má 12 měsíců. Hlavní město Praha je chce vyzkoušet na území Karlína. Na dopravní komisi jsme navrhli rozšíření provozu i do Libně,“ hovoří o uklízecích robotech radní pro dopravu Martin Jedlička.
Ten zároveň potvrdil, že je Memorandum o spolupráci na pilotním projektu autonomního doručování prodlouženo do konce tohoto roku. „Vloni byli do testovacího provozu v Karlíně nasazeni tři autonomní roboti rozvážející jídlo, letos se jejich počet může rozšířit až na osm,“ dodává.
Dosud roboti doručili 130 objednávek s průměrnou dobou doručení 14 minut. Přitom firmy nezaznamenaly žádný incident, třikrát nicméně musel zasáhnout operátor kvůli překážkám, které robot nedokázal bezpečně objet.