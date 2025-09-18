Lupa.cz  »  Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti, Foodora chce otestovat rozvoz jídla

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti, Foodora chce otestovat rozvoz jídla

David Slížek
Dnes
Autonomni robot - rozvoz - Starship Technologies Autor: Starship Technologies

Rozvážková služba Foodora plánuje v Praze otestovat rozvozy jídla autonomními roboty. Posvěcení jí dala dopravní komise radnice Prahy 8, která o provozu vozítek jednala. Na sociálních sítích o tom informoval radní pro dopravu Tomáš Slabihoudek

„Požádali nás, jestli bychom souhlasili s testovacím provozem na dva nebo tři měsíce. Pak vyhodnotí, zda se jim to vyplatí, nebo ne,“ potvrdil Lupě Slabihoudek. Souhlas radnice podle něj není povinný, firma si jej vyžádala dobrovolně.

Foodora Lupě své plány potvrdila, detaily ale neuvedla: „Jsme teprve na začátku jednání s některými obcemi, se kterými společně zjišťujeme, jak by nové technologie mohly přispět k rozvoji moderního a udržitelného městského prostředí. Tyto rozhovory jsou součástí našeho širšího cíle – přinášet inovativní a užitečná řešení pro městskou mobilitu. Podobně postupujeme i v dalších zemích, kde působíme, například ve Švédsku, Norsku či České republice,“ stojí v oficiálním vyjádření.

Podle zjištění Lupy chce Foodora v Karlíně zkušebně vypustit jen dvě vozítka. Má jít o stroje v USA sídlící firmy Starship Technologies, která má vývojové pobočky také v Estonsku nebo Finsku. Společnost založili spoluzakladatelé Skypu Ahti Heinla a Janus Friis (ten mimo jiné na začátku tisíciletí spoluzakládal P2P službu Kazaa).

Autonomni robot - rozvoz - Starship TechnologiesAutor: Starship Technologies

Jejich vozítka mají šest kol, díky kterým mají zvládat vyjíždět do schodů a překonávat další překážky. Firma slibuje, že roboti mohou fungovat v jakémkoli počasí, včetně sněhu. V Praze se mají pohybovat výhradně po chodníku (případně po přechodech pro chodce. „Požadovali jsme, aby jezdily jen po chodnících, které jsou široké nejméně 1,7 metru,“ říká radní.

Roboti jsou vybaveni sadou radarů, 12 kamer a ultrazvukových senzorů, které mají zajistit, že se robot nesrazí s překážkou. Pohybovat se mohou rychlostí běžného chodce (maximálně 8 km/h, v průměru 3 – 4 km/h). 

Autonomni robot - rozvoz - Starship Technologies

Zimní provoz vozítka v Estonsku 

Autor: Starship Technologies

Do nákladového prostoru, který je tepelně izolovaný, se mají vejít až tři tašky s jídlem. Elektrickým motorem poháněný robot má na jedno nabití fungovat až 18 hodin. Dobíjet se má přes noc z dokovacích stanic. Dojezd robota má být asi 3 kilometry od restaurace, která jídlo dodáva.

Vozítka mají fungovat zcela samostatně (firma slibuje autonomii na úrovni 4), provoz ale může sledovat operátor, který dokáže zasáhnout v případě potíží. Kontinuální sledování vozítek se podle Slabihoudka bude týkat i pražského testovacího provozu.

Kdy konkrétně testovací provoz začne, není zatím jisté. Firma konkrétní datum neuvedla.

David Slížek

Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média.

