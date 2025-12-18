Lupa.cz  »  Předávání Oscarů se od roku 2029 přesune na YouTube

Předávání Oscarů se od roku 2029 přesune na YouTube

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Filmové ceny Oscar na YouTube Autor: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Americká filmová akademie uzavřela průlomovou víceletou smlouvu s YouTube. Předávání prestižních Oscarů se od roku 2029 přesune z televizního vysílání pouze na internet. Pro uživatele z celého světa bude ceremoniál dostupný zdarma.

Smlouva platí do roku 2033 a představuje zásadní změnu v distribuční strategii nejsledovanějšího filmového ceremoniálu světa. Na YouTube bude volně přístupný nejen přímý přenos z udílení hlavních cen, ale také veškerý doprovodný program s pohledem do zákulisí. 

Na oficiální kanál se podle tiskové zprávy přesune i vyhlašování nominací nebo předávání studentských a technických Oscarů.

Nová dohoda reaguje na klesající sledovanost tradičního televizního vysílání a snahu filmové akademie oslovit mladší, technologicky orientované publikum. YouTube plánuje využít své technické zázemí a nabídnout například automatické titulkování nebo zvukové stopy v několika jazykových mutacích.

Součástí spolupráce je také zapojení iniciativy Google Arts & Culture, která pomůže s digitalizací rozsáhlých sbírek filmové akademie čítajících přes 52 milionů předmětů. Fanoušci z celého světa budou moci přes internet navštívit vybrané expozice filmového muzea v Los Angeles.

Dosavadním partnerem filmové akademie byla televizní stanice ABC ze skupiny Disney. Na mezinárodních trzích přenos nabízela společnost Buena Vista International. Tato spolupráce se uzavře jubilejním 100. ročníkem v roce 2028.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Google konečně vylepšil živé překlady, už nemusíte mít Pixel Buds

Těžba dat versus strojové učení

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Tváří se jako průzkum s odměnou, ale je to podvod

Zahraniční stravné 2026: Jak ho vypočítat a kolik reálně dostanete?

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Rok 2025 v datových centrech: AI boom, energetické limity a globální přesun kapacit

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

V EU roste černá ekonomika v najímání IT odborníků

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Společné podnikání matky a dcery: Jak lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).