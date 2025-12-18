Předávání Oscarů se od roku 2029 přesune na YouTube

Americká filmová akademie uzavřela průlomovou víceletou smlouvu s YouTube. Předávání prestižních Oscarů se od roku 2029 přesune z televizního vysílání pouze na internet. Pro uživatele z celého světa bude ceremoniál dostupný zdarma.
Smlouva platí do roku 2033 a představuje zásadní změnu v distribuční strategii nejsledovanějšího filmového ceremoniálu světa. Na YouTube bude volně přístupný nejen přímý přenos z udílení hlavních cen, ale také veškerý doprovodný program s pohledem do zákulisí.
Na oficiální kanál se podle tiskové zprávy přesune i vyhlašování nominací nebo předávání studentských a technických Oscarů.
Nová dohoda reaguje na klesající sledovanost tradičního televizního vysílání a snahu filmové akademie oslovit mladší, technologicky orientované publikum. YouTube plánuje využít své technické zázemí a nabídnout například automatické titulkování nebo zvukové stopy v několika jazykových mutacích.
Součástí spolupráce je také zapojení iniciativy Google Arts & Culture, která pomůže s digitalizací rozsáhlých sbírek filmové akademie čítajících přes 52 milionů předmětů. Fanoušci z celého světa budou moci přes internet navštívit vybrané expozice filmového muzea v Los Angeles.
Dosavadním partnerem filmové akademie byla televizní stanice ABC ze skupiny Disney. Na mezinárodních trzích přenos nabízela společnost Buena Vista International. Tato spolupráce se uzavře jubilejním 100. ročníkem v roce 2028.