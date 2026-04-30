Předělejte návrh mediálního zákona, vyzvali Klempíře rozhlasoví radní

Rada Českého rozhlasu na svém středečním zasedání jednohlasně odmítla aktuální podobu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle přijatého usnesení, pro které hlasovalo všech sedm přítomných členů, vykazuje připravovaná norma závažné nedostatky a nejasnosti.
Radní po projednání s Dozorčí komisí identifikovali několik kritických oblastí, které podle nich vyžadují zásadní přepracování.
Hlavní výtka směřuje k právní nejistotě ohledně kontinuity instituce. Současný návrh sice ruší dosavadní legislativu, ale podle Rady dostatečně neošetřuje přechod práv, povinností a majetku Českého rozhlasu na nový právní režim. Tato nejasnost se podle usnesení bezprostředně promítá i do mandátu samotné Rady a její schopnosti vykonávat dohled.
Radní zároveň upozorňují na procesní paradox v definici svých pravomocí. Návrh zákona sice Radu definuje jako vrcholný orgán dohledu s odpovědností za obsah vysílání, současně jí však výslovně zakazuje jakkoli zasahovat do výroby a přípravy pořadů. Tato konstrukce podle kontrolního orgánu vytváří neřešitelný rozpor mezi zákonnou odpovědností a reálnými nástroji k jejímu vymáhání.
Kritika se dotkla také ekonomické stability média. Rada konstatuje, že návrh zákona dostatečně nespecifikuje mechanismy financování ze státního rozpočtu, časový rámec poskytování prostředků ani odpovědnostní strukturu při jejich uvolňování. Absence těchto pravidel vnáší systémovou nejistotu do hospodaření instituce a komplikuje kontrolní roli Dozorčí komise.
Radní navíc zdůrazňují, že nová úprava oslabuje vliv klíčových vnitřních dokumentů, jako jsou Kodex nebo Statut Českého rozhlasu, u nichž chybí jasné lhůty pro přijímání a aktualizaci.
Velmi podstatnou část výtek tvoří nedostatečné vymezení samotného rozsahu veřejné služby v technologicky se měnícím prostředí. Oproti stávající legislativě totiž nový návrh podle Rady opomíjí konkrétní definice v mnoha klíčových oblastech, od regionálního vysílání až po moderní distribuční sítě.
V závěru svého usnesení Rada Českého rozhlasu zdůraznila, že zjištěné vady odporují zásadám právní jistoty a předvídatelnosti. Podle radních by schválení zákona v této podobě mohlo negativně ovlivnit nezávislost a efektivitu Českého rozhlasu.
Kontrolní orgán proto vyzval ministerstvo kultury k zásadnímu přepracování problematických pasáží a požaduje jednoznačné vymezení postavení Rady jako orgánu veřejné kontroly. Generální ředitel Českého rozhlasu dostal za úkol postoupit toto stanovisko přímo autorům legislativního návrhu.