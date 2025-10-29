Předplatitelé HBO Max uvidí všechny přenosy ze zimní olympiády

Všichni předplatitelé streamovací služby HBO Max uvidí všechny přímé přenosy ze Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. Oficiálně to potvrdila společnost Warner Bros. Discovery. Uživatelům bude stačit i základní tarif bez příplatkového doplňku Sport.
„Díky tomuto kroku budou moci olympiádu sledovat miliony předplatitelů z celé Evropy. V součtu půjde o 19 dnů zimních sportů, během nichž se uskuteční 116 medailových disciplín v 8 sportech a 16 odvětvích,“ sdělila firma v tiskové zprávě.
Nabídka platí pro všechny existující trhy HBO Max plus Rakousko, Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko a Itálii, kde bude platforma spuštěna v lednu 2026. V dalších regionech bude olympijský obsah dostupný v aplikaci Discovery+.
Kromě lineárního vysílání Eurosportu zpřístupní HBO Max také časovou osu s možností označit si konkrétní momenty nebo notifikace o získaných zlatých medailích. Na výběr bude až 20 jazykových mutací sportovních komentářů.
Do zahájení zimní olympiády zbývá už jen 100 dní. Při této příležitosti firma představila své nové vysílací studio „Winter Wonderland“ v Cortině d’Ampezzo, které bude sloužit jako centrála pro evropské vysílání.
Dvoupatrové studio bude vybaveno speciálními plochami pro lokalizovaný obsah určený pro klíčové trhy, jako je Polsko, Německo nebo Norsko, a bude využívat pokročilé analytické nástroje a virtuální funkcionality.
Warner Bros. Discovery dále uvedla, že obecně nejoblíbenějším zimním sportem na jejích platformách zůstává alpské lyžování. Nicméně ve věkové skupině do 24 let se největší popularitě ze všech sportů těší snowboarding.