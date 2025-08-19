Lupa.cz  »  Předplatné ChatGPT za 100 Kč je tady, OpenAI je zatím testuje v Indii

Předplatné ChatGPT za 100 Kč je tady, OpenAI je zatím testuje v Indii

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AI - OpenAI - ChatGPT Autor: David Slížek s využitím GPT-4o

V přepočtu necelých 100 Kč měsíčně stojí předplatné ChatGPT Go, které nově začala nabízet americká firma OpenAI. Koupit si je mohu zatím jen uživatelé v Indii. Po vyhodnocení zkušeností z indického trhu pak firma plánuje nabídnout levnější předplatné i v dalších zemích, napsal na sociální síti X viceprezident OpenAI a šéf aplikace ChatGPT Nick Turley.

Dosud mohli uživatelé využívat AI chatbot buď v neplacené verzi, která obsahuje řadu omezení – nemá obvykle nějakou dobu k dispozici nejnovější modely (v současné době zde firma nenabízí aktuální model GPT-5) a má limit na to, jak často mohou uživatelé chatbot používat.

Balíček Go dává přístup k GPT-5, nabízí větší kontextové okno a vyšší limity na používání chatbota. V Indii stojí na 399 INR měsíčně.

Nejlevnější předplatné Plus dnes stojí 20 USD měsíčně (v přepočtu asi 520 Kč), což je standardní cena i u konkurence jako je Claude od Anthropicu či Gemini od Googlu. Nejvyšší balíček Pro pak u OpenAI vyjde na 200 USD za měsíc. Pro firmy OpenAI nabízí předplatné Team či Enterprise.

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává. Odklad ale nejspíš nebude Přečtěte si také:

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává. Odklad ale nejspíš nebude

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).