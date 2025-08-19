Předplatné ChatGPT za 100 Kč je tady, OpenAI je zatím testuje v Indii

V přepočtu necelých 100 Kč měsíčně stojí předplatné ChatGPT Go, které nově začala nabízet americká firma OpenAI. Koupit si je mohu zatím jen uživatelé v Indii. Po vyhodnocení zkušeností z indického trhu pak firma plánuje nabídnout levnější předplatné i v dalších zemích, napsal na sociální síti X viceprezident OpenAI a šéf aplikace ChatGPT Nick Turley.
Dosud mohli uživatelé využívat AI chatbot buď v neplacené verzi, která obsahuje řadu omezení – nemá obvykle nějakou dobu k dispozici nejnovější modely (v současné době zde firma nenabízí aktuální model GPT-5) a má limit na to, jak často mohou uživatelé chatbot používat.
Balíček Go dává přístup k GPT-5, nabízí větší kontextové okno a vyšší limity na používání chatbota. V Indii stojí na 399 INR měsíčně.
Nejlevnější předplatné Plus dnes stojí 20 USD měsíčně (v přepočtu asi 520 Kč), což je standardní cena i u konkurence jako je Claude od Anthropicu či Gemini od Googlu. Nejvyšší balíček Pro pak u OpenAI vyjde na 200 USD za měsíc. Pro firmy OpenAI nabízí předplatné Team či Enterprise.