Předplatné za Facebook či Instagram bez reklam zlevnilo. Meta nabídne i méně cílenou, ale nepřeskočitelnou reklamu

Společnost Meta oznámila, že o 40 % snižuje ceny předplatného za používání sociálních sítí Facebook či Instagram bez reklam.





Platby zavedla v říjnu 2023 poté, co evropští regulátoři firmu přiměli získávat od uživatelů výslovný souhlas se zpracováváním osobních údajů k reklamním účelům. Meta tehdy předplatné uvedla jako alternativu používání Facebooku a Instagramu „zdarma“, tedy s uživatelovým souhlasem se zobrazováním reklam. Jde o postup nazýváný „souhlas, nebo plať“ (pay or OK).

V rámci předplatného původně Meta požadovala za první účet 9,9 eur (v přepočtu asi 240 Kč) měsíčně a 5,99 eur (cca 150 Kč měsíčně) měsíčně za každý další (počítají se účty uvedené v Centru účtů). Při koupi předplatného v mobilní aplikaci byly ceny vyšší.

Nově uživatel, který si předplatné pro nezobrazování reklam koupí, za první účet zaplatí 5,99 eur (150 Kč) měsíčně a za každý další účet si může připlatit další 4 eura (přibližně 100 Kč) za měsíc. Obdobně se snížily také vyšší ceny v mobilních aplikacích.

Uživatelům, kteří už mají předplatné aktivní, Meta účtované částky sníží automaticky. Facebook a Instagram také všem uživatelům znovu zobrazí výzvu, aby si vybrali mezi používáním služeb „zdarma“ (a tím pádem udělili firmě Meta souhlas s používáním dat) a předplatným s novými cenami.

Firma také během několika týdnů nabídne uživatelům v EU, kteří si předplatné nepořídí, možnost používat Facebook a Instagram „zdarma“ s reklamou, která bude méně cílená. Podle firmy to bude znamenat, že uvidí reklamy cílené pouze podle kontextu toho, jaký obsah si uživatel při aktuální návštěvě Facebooku či Instagramu zobrazil. Firma přitom využije jen omezenou množinu dat zahrnující věk uživatele, polohu, pohlaví a jeho interakce s reklamami.

Tyto „méně cílené reklamy“ nicméně budou v některých případech na nějakou dobu „nepřeskočitelné“. Meta to zdůvodňuje tím, že u necílené reklamy přepodkládá velký pokles relevance a firma je potřebuje zatraktivnit pro zadavatele.

Jak Meta přiznává, změny jsou důsledkem tlaku evropských regulátorů, kteří princip „pay or OK“ na Facebooku a Instagramu kritizovali. Evropská komise kvůli němu s firmou letos v červenci spustila oficiální vyšetřování kvůli podezření, že porušuje pravidla Nařízení o digitálních trzích (DMA).

Princip „pay or OK“ už delší dobu používají také různé mediální projekty napříč Evropou. V Česku se o něm začalo debatovat poté, co před volbu buď platit předplatné, nebo dát souhlas s cílením reklam své uživatele postavil Seznam.cz. Obdobně postupují také další vydavatelé, kteří se tím snaží získat od uživatelů souhlasy s používáním behaviorálních dat.