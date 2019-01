 »  Předražená mobilní data jsou moje priorita, tvrdí premiér Andrej Babiš

David Slížek

„Věřte mi, že skutečně je priorita Hnutí ANO a moje priorita, abych něco s těmi prodraženými mobilními daty a mobilními operátory udělal,“ tvrdí v marketingovém videu na své facebookové stránce premiér Andrej Babiš. Odpovídá tak na videodotaz jednoho z uživatelů, který se ptá na to, zda jedna z proklamovaných předvolebních priorit hnutí ANO nebyla jen předvolební kec.

Babiš ve videu říká, že problém vznikl někdy kolem roku 2000, kdy „došlo k určité monopolizaci hlavně velkoobchodního trhu.“ A tvrdí, že problém řeší – například tak, že jej zmiňuje při svých setkáních s šéfy tuzemských operátorů.

„Ukazoval jsem jim takové grafy. Tady vidíte, za 30 euro, kolik gigabajtů si můžeme koupit A Česká republika je po Řecku a Maďarsku na tom blbě,“ konstatuje Babiš. Jak by ukazování obecně známých grafů šéfům operátorů mělo konkrétně něco vyřešit už nevysvětluje.

Řešením situace by podle premiéra každopádně měla být nadcházející aukce 5G kmitočtů, kterou připravuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ). „Takže ta dražba, uvidíme, jak to ČTÚ zorganizuje, by měla přinést větší konkurenci na trhu, a je to naše priorita,“ tvrdí Babiš.

Reaguje také na výroky náměstka ministerstva průmyslu Ivana Pilného (ANO), který po svém nástupu na úřad vedený nominantkou ANO Martou Novákovou v rozhovorech říkal, že řešení ceny dat pro něj není prioritou. „Pan Pilný, to je jeho osobní názor, on měl v minulosti jiné osobní názory, ale není to určitě vyjádření hnutí ANO a já s tím jeho vyjádřením zásadně nesouhlasím,“ tvrdí Babiš.

Pilný přitom na ministerstvu nahradil předchozího náměstka pro internetizaci Ondřeje Malého, který byl narozdíl od svého nástupce hlasitým propagátorem myšlenky, aby český stát situaci řešil a podpořil vstup čtvrtého mobilního hráče na trh.