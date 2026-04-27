Předsedou českých producentů zůstává Vratislav Šlajer

Asociaci českých producentů povede i další dva roky Vratislav Šlajer. Majitele produkční společnosti Bionaut potvrdilo ve funkci obměněné představenstvo. Asociace zároveň přijala nové členy a rozšířila vedení o zástupce digitální produkce. Organizace nyní hájí zájmy 177 členů, kteří se podílejí na výrobě reklam, televizních pořadů nebo distribučních filmů.
Místopředsedkyní asociace se stala producentka Dagmar Sedláčková ze společnosti MasterFilm. Jedenáctičlenné představenstvo nyní tvoří sedm sekcí. Filmovou tvorbu v něm zastupují Sedláčková, Pavel Strnad (Negativ) a Julie Marková Žáčková (Nochi Film), televizní Filip Bobiňski (Dramedy Productions) a předseda Šlajer. Za reklamu usedli Pavel Picek (Armada Films) a Jiří Ptáček (Bistro Films), animaci reprezentuje Michal Podhradský (Animation People), dokument Jitka Kotrlová (Frame Films). Zahraniční zakázky bude mít na starosti Pavel Müller (Sirena Film) a novou sekci digitální produkce Vít Komrzý (Universal Production Partners).
Hlavní prioritou pro letošní rok je stabilizace financování audiovize. Asociace producentů chce prosazovat dostatečné prostředky pro Českou televizi, Státní fond audiovize i systém filmových pobídek a udržet dialog s kraji, které na podporu audiovize uvolňují stále více peněz. Nové dotační programy se připravují nebo jsou vypsány v Karlovarském a Jihomoravském kraji. Asociace se hodlá zasadit také o přistoupení České republiky k mezinárodní úmluvě o koprodukci seriálů.
Samostatnou kapitolou je umělá inteligence. APA společně s Asociací komunikačních agentur připravila oborový AI Policy Framework, který má stanovit pravidla pro odpovědné využívání AI v audiovizi a ujasnit otázky autorství a legislativní odpovědnosti.
V posledním období přistoupilo do asociace šestnáct nových členů. Jsou mezi nimi producentské společnosti, reklamní produkce i postprodukční studia. Jde konkrétně o BareBear Production, Bonton, Charlie Papa, GPO Platform, Mia Film Production, NuArt Media, Other Stories, PFX CZ, Pozitiv films, Seeya, Stairway Films, Troy Horse Film a Verity Pictures. Přijati byli i tři juniorní producenti: Tereza Havlová, Lukáš Procházka a Julie Sroková.