Předvýběr zaměstnanců pomocí AI. Startup Talentiqa získal investici 25 milionů

Automatizaci výběrových řízení pomocí AI řeší zejména velké firmy. Na toto téma vsadil česko-slovenský startup Talentiqa, který aktuálně ohlásil zisk investice 25 milionů Kč od fondů Purple Ventures a Venture to Future Fund.
Služba dříve fungovala pod názvem Jobsider, změna jména přišla až teď od září. Za firmou stojí dvojice zakladatelů Marek Dian a Miro Šmelko.
„AI asistent zkompletuje všechny odpovědi na pracovní inzeráty včetně zájemců bez životopisů, provede s uchazečem automatizovaný chat pohovor, ověří klíčové a doplňující informace (např. lokalitu, dostupnost či typ úvazku), a pokud splňuje základní požadavky pro danou pozici, zařadí ho rovnou do dalšího kola,“ popisuje startup v tiskové zprávě, jak jeho služba funguje.
Automatický předvýběr má ulehčit práci personalistům a zároveň nabídnout uchazečům možnost absolvovat pre-screening v čase, který jim nejvíc vyhovuje. AI asistent totiž funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Z českých firem nástroj už dnes používají ČEZ, Raiffeisenbank, Bageterie Boulevard nebo Manpower.