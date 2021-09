Překážky při budování rychlého internetu mizí, říká ministerstvo. Ne každý souhlasí

Překážky při výstavbě sítí vysokorychlostního internetu se daří odstraňovat. Alespoň to tvrdí ministerstvo průmyslu a obchodu, které připravilo zprávu o naplňo­vání Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací (PDF). Tu nyní schválila vláda.

“Během dvou let se z Akčního plánu 2.0 podařilo naplnit řadu bodů, další se postupně řeší – například aktuální dříve zmiňovanou novelou zákona o elektronických komunikacích. Jedním z už zavedených systémových opatření jsou například Broadband Competence Office (BCO). Tyto regionální kanceláře v úzké spolupráci se státními institucemi, samosprávou a poskytovateli internetu pomáhají s odstraňováním překážek rozvoje vysokorychlostního internetu přímo v jednotlivých krajích České republiky,” uvádí například MPO.

Své zkušenosti z práce ve zmiňované Broadband Competence Center před pár dny popsal Štěpán Beneš.

“Hlavní náplní práce bylo pomáhat šíření broadbandu v lokalitě. Tedy spíš mělo být. Na trhu jsem 20 let, v kraji skoro 15 let, znám tu v oboru každýho kdo má do prdele díru. Naivně jsem si myslel, že si objedu lidi co staví, kraj a pár dalších subjektů a budu řešit reálný problémy. Z ústředí ale přišel befel objíždět starosty a to byla mantra úspěchu. Počet fyzicky navštívených starostů/obcí a vyplněných dotazníků (s naprosto nesystematickými daty a naprosto k ničemu), protože tohle se dobře vykazovalo jako úspěch do evropských fondů. Reálná kvalita práce nikoho moc nezajímala,” napsal například Beneš.

Jednoduché to není ani s dotacemi, které do budování broadbandu míří. Jak jsme například na Lupě informovali, CETIN kvůli administrativě, zákonu o veřejných zakázkách, nesouhlasu vlastníků a pozemků a dalším překážkám nepostaví vše, co měl za subvence v plánu.