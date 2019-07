 »  Překladač Googlu přidal do okamžitého vizuálního překládání nové jazyky

David Slížek

Překladač Googlu (Google Translate) umí překládat texty přímo v obrázcích snímaných fotoaparátem mobilu už od července 2015 – a stejně dlouho podporuje také překlad do češtiny. Dnes Google oznámil navýšení počtu podporovaných jazyků a vylepšení kvality překladu.

Funkce funguje tak, že namíříte telefon se spuštěným překladadčem například na ceduli s nápisem v cizím jazyce a aplikace vám přímo v obrázku zobrazí přeložený text.



Autor: Google

Nově Překladač Googlu podporuje okamžitý vizuální převod z 89 do více než 100 jazyků. Nově také aplikace překládá mezi jazyky přímo – dříve to šlo jen mezi angličtinou a jiným jazykem.



Autor: Google

Aplikace také nově umí automaticky rozpoznat, jakým jazykem na ni nápis promlouvá. A Google slibuje i lepší kvalitu vizuálních překladů, protože nově využívá technologii neuronového strojového překladu.

„Pro vybrané řeči je možné stáhnout do aplikace jazykový balíček, abyste měli překlady na základě neuronových síti k dispozici i bez přijpojení k internetu,“ dodává firma. Google novinku postupně rozšiřuje mezi uživatele, dostupná pro všechny by měla být do dvou týdnů.