Lupa.cz  »  Premiér Petr Fiala odmítl návrh EU na sledování online komunikace občanů

Premiér Petr Fiala odmítl návrh EU na sledování online komunikace občanů

Jan Sedlák
Dnes
6 nových názorů

Sdílet

Petr Fiala Autor: Úřad vlády ČR

Předseda vlády Petr Fiala nepodpořil snahy části Evropské unie o sledování online komunikace občanů. Jde o takzvaný Chat Control, který má bojovat za ochranu dětí a jejich zneužívání, a to skenováním i šifrovaných aplikací. Návrh této legislativy se během probíhajícího dánského předsednictví v Radě EU opět dostal na stůl.

Fiala má obavy, že by sledovací legislativa mohla být zneužitá pro jiné účely, než pro jaké je navržena, na což dlouhodobě upozorňují i kritici. V ohrožení je soukromí občanů s odkazem na bezpečnost. Což je takový tradiční mustr, když se omezení soukromí dostane na stůl.

Ministr vnitra Vít Rakušan doplnil, že návrh Chat Control nemá v rámci států Evropské unie podpory většiny.

Meredith Whittaker (Signal): U šifrování není kompromis možný Přečtěte si také:

Meredith Whittaker (Signal): U šifrování není kompromis možný

“ChatControl je tzv. CSAM, zákon o ‚ochraně dětí‘, který ale ze strany Komise počítal i se skenováním obsahu všech našich zpráv, ještě na naší straně aplikace, takže i ty, které neodešlete, jen drafty. Nyní je již pár let zaseknutý v Radě EU – i díky vám. Vlády se bojí,” shrnula nedávno pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

Dánská vláda chce Chat Control protlačit na úrovni Rady EU (úroveň ministrů jednotlivých zemí), dříve se o to pokoušelo Maďarsko.

“Zde však přichází vhod znalost legislativních procesů EU. Po dosažení pozice v Radě (členské státy) boj nekončí. Přichází teprve tzv. trialogy, tedy snaha o nalezení kompromisu mezi pozicí Rady a Evropského parlamentu. A tyto dvě pozice nemohou být vzdálenější. Alespoň zatím. Jak jsme si potvrdili na jednání zpravodajů, pozice Evropského parlamentu zůstává ostře proti, a to i přes lidovce (EPP), kteří se snaží to tlačit oknem po vykopnutí dveřmi. Minimálně další čtyři roky by tedy ‚šmírovací‘ kompromis neměl být. Snahy ale pořád jsou. Mějme tak oči na šťopkách,” doplnila Gregorová.

Před obdobným hlasováním, které se mělo konat před rokem, česká vláda schválila neutrální stanovisko s tím, že se hlasování zdrží. To při hlasování tzv. kvalifikovanou většinou v Radě EU obvykle počítá jako hlas proti návrhu. Vzhledem k tomu, že návrh nezískal potřebnou podporu členských států, nakonec se o něm nehlasovalo.

Vstoupit do diskuse (6 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).