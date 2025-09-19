Přepínání mez schránkami nebo zobrazování příloh. DIA představila novinky v datových schránkách

Portál datových schránek nově obsahuje některé funkce, na které jsou uživatelé zvyklí z Portálu občana. Patří k nim zejména možnost získat jedním přihlášením přístup ke všem datovým schránkám, ke kterým má uživatel oprávnění.
„Přihlášením přes NIA či Mobilní klíč eGovernmentu dojde k identifikaci uživatele a zobrazí se všechny datové schránky, které má uživatel jakýmkoliv způsobem na sebe jako osobu vázané. V praxi to znamená, že během jednoho přihlášení bude uživatel moct pohodlně přepínat z jedné schránky do druhé bez nutnosti přehlašování,“ popisuje v oznámení novinek Digitální a informační agentura (DIA).
Další novinkou má být zobrazování příloh přímo v rozhraní datových schránek. „Funkce bude podporovat běžné formáty dokumentů a obrázků jako je PDF, JPG, GIF a další,“ slibuje DIA. Portál nově umožňuje také také náhled ZFO příloh. „Uživatel si bude moct zobrazit obsah datové zprávy, včetně jejích příloh jedním klikem,“ doplňuje agentura.
Úřad slibuje také zpřehlednění e-mailových notifikací. „Notifikační e-mail bude obsahovat více informací o odesílateli i o obsahu doručené zprávy,“ popisuje DIA.