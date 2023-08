Přerovská Meopta dodávající ASML loni díky výrobě čipů výrazně zvýšila tržby a zisk

Autor: Meopta

Přerovská společnost Meopta loni výrazně zvýšila tržby i zisk. Tržby vyrostly z 3,7 na více než pět miliard korun. Zisk po zdanění se vyhoupl z 806 milionů na necelých 1,1 miliardy korun. Firmě k tomu pomohly i dodávky optických technologií do polovodičového průmyslu.





Optiku od Meopty odebírá třeba nizozemská ASML, jediná firma na světě vyrábějící stroje na výrobu čipů pomocí EUV litografie, a také americká Applied Materials. Meopta od obou prestižních zákazníků dostala ocenění za vysokou kvalitu.





Největší podíl tržeb Meoptě dělají průmyslové a vojenské OEM aplikace, jde o 4,6 miliardy. Oblast loni vyrostla o 37 procent. “Růst byl zapříčiněn především přetrvávající zvýšenou poptávkou po polovodičích (mikročipech), na jejichž výrobě se Meopta se svými OEM produkty podílí,” shrnul podnik v účetní závěrce. Firma dál dělá třeba puškohledy, binokuláry a další.

Podle Meopty stále trvala krize dodavatelského řetězce kolem čipů. “To je samozřejmě živná půda pro vývojové aktivity společnosti Meopta. Síly tak byly v roce 2022 rozloženy mezi zákaznické vývojové projekty a projekty interního charakteru, které z dlouhodobého pohledu vytváří silné technologické zázemí pro další růst.”

Historie Meopty sahá do roku 1933, kdy byla v Přerově založena firma Optikotechna zaměřená na výrobu čoček a kondenzátorů. Pokračovala během socialismu a po revoluci byla zprivatizována. V letech 1995 a 1996 Meoptu koupila rodina Rausnitzů. V roce 2008 došlo k velkým investicím do modernizace superčistých prostor pro zvýšení kapacit dodávek zejména do polovodičového a litografického průmyslu. Poptávka v segmentu polovodičů začala strmě růst v roce 2021, tedy v době obecné čipové krize.

Přerovská společnost je nyní ve fázi změny majitele, firmu za stovky milionů eur získá americký fond Carlyle. Odhady mluví až o 16 miliardách korun. Carlyle už dříve koupil brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan a v Česku si tak udělal silné zázemí pro dodávky technologií pro výrobu čipů.

Meopta zaměstnávala téměř 1600 lidí, loni ale oznámila plán na propuštění asi deseti procent z nich.