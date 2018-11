 »  Přes polovinu Čechů používá sociální sítě, internet má 81 procent domácností

Jan Sedlák

V Česku už více než polovina obyvatel starších 16 let používá sociální sítě. V absolutním počtu je to 4,5 milionu osob, což je 51 procent uživatelů. Ještě v roce 2013 to byly tři miliony lidí, tedy asi 30 procent. Vyplývá to z nových čísel, které zveřejnil Český statistický úřad.

Česká republika je ve věkové hranici 16 až 74 ve využívání sociálních sítí za průměrem Evropské unie, který je na 54 procentech. Největší číslo má Dánsko (75 procent), nejmenší pak Francie (43 procent). Češi ve věku 55 až 74 let pak sociální sítě využívají nejméně z EU (14 procent).

Podobné je to u starších lidí také s chytrými telefony. „Plných 95 % osob ve věku 16 až 24 let používá chytrý telefon. Mezi seniory nad 65 let je to však jen 14 %. Klasický tlačítkový telefon bez operačního systému je mezi seniory stále oblíbený, používá ho 77 % z nich,“ uvádí ČSÚ.

Každý druhý Čech také na internetu sleduje videa, přičemž na YouTube chodí 44 procent z nich. Na e-shopech nakupuje 54 procent osob starších 16 let.

V roce 2018 jsou k internetu připojeny čtyři pětiny českých domácností (81 procent), přičemž 78 procent má i počítač. Nejvíce vzrostl podíl domácností vybavených tabletem – konkrétně z 24 na 32 procent.

„Díky rozmachu chytrých telefonů rapidně přibývá uživatelů, kteří používají telefon k přístupu na internet. Zatímco v roce 2010 se z mobilního telefonu připojovala na internet 4 % osob, v roce 2018 je to již 58 %. Přitom čtyři z pěti takových osob si platí mobilní data,“ píše také ČSÚ.

Aktuální čísla o tom, jak jsou na tom Češi s využíváním internetu, lze nalézt v oficiálním dokumentu.