 »  Prestižní MIT Technology Review zařadil Josefa Průšu mezi největší inovátory

Jan Sedlák

Josef Průša ze společnosti Prusa Research už posbíral několik ocenění a nyní k němu přidává další. Udělil mu ho prestižní technický časopis MIT Technology Review, který vydává univerzita MIT. Magazín Průšu konkrétně zařadil do žebříčku inovátorů pod 35 let (Innovators Under 35) za rok 2018.

„Hledáme jedince, jejichž vynikající technická práce slibuje proměnit následující dekády,“ popisuje MIT. Průša reprezentuje Evropu v oblasti počítačů a hardwaru. „Jeho zjednodušení designu tradičních 3D tiskáren demokratizovalo tuto technologii, díky čemuž jí může používat každý,“ shrnuje časopis důvod, proč se Průša do žebříčku dostal.

Prusa Research nedávno představila novou 3D tiskárnu Original Prusa SL1, která je postavená na akvizici české firmy Futur3D. Tiskne z jiného materiálu, konkrétně pryskyřice. Firma také otevřela vlastní komunitní dílnu (makerspace) PrusaLab.

Jak vypadá PrusaLab: