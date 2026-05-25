Přesun do zahraničí zvažuje víc zakladatelů technologických firem než loni

Iva Brejlová
Dnes
startupy Autor: Lupa.cz, Everbot grafika

V tuzemském startupovém ekosystému mírně roste touha přesunu do zahraničí. Podle aktuálního reportu organizace Czech Founders zvažuje přesun sídla své firmy mimo Českou republiku 27,2 % dotázaných zakladatelů, zatímco loni to bylo 25 %. Od investorů pak startupy dostávají k opuštění Česka doporučení, u těch se zahraničními investory takovou radu slyšelo skoro 60 % firem.

Doporučovanými destinacemi jsou nejčastěji Irsko, Velká Británie, Nizozemsko a Spojené státy, a to s odkazem na příznivější právní a daňové prostředí. Hlavním motorem trendu je podle reportu nedostupnost růstového kapitálu na domácím trhu. Více než polovina zakladatelů uvádí, že financování pro pokročilejší fáze Series B, C a D v Česku prakticky neexistuje. Z 16 investičních kol českých startupů nad pět milionů eur se čeští investoři rizikového kapitálu zapojili pouze do poloviny z nich. Více než 81 % hodnoty všech investic v roce 2025 pak podle dat pocházelo od zahraničních investorů.

Navazující analýza Metropolitní univerzity Praha pak uvádí, že na vzorku firem sdružených v Czech Founders by jejich odchod znamenal ztrátu 3,9 miliardy korun v ročních kapitálových přílivech, přibližně 600 milionů korun na daňových příjmech a 2 miliardy korun v hrubé přidané hodnotě ročně. „Současný ekosystém vyniká jako nízkonákladový inkubátor,“ říká Vít Horký, zakladatel Czech Founders. Podle něj ale potřeby startupů při expanzi tlačí tyto firmy do zahraničí.

Tuto skutečnost ukázala i dřívější data, podle nichž tři největší investice roku 2025 do českých startupů proudily k firmám, z nichž ani jedna nemá sídlo v Česku. Startupy českých zakladatelů v zahraničí mají také 4,5krát vyšší investice než doma.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

