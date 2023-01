Prezidentské volby: ČT24 byla v sobotu nejsledovanější stanicí

Autor: Václav Hodina, Česká televize

Více než dva miliony lidí si v sobotu 14. ledna alespoň na chvíli zapnuly volební studio České televize. Hlavní zpravodajský pořad Události se stal nejsledovanějším pořadem celého dne.





Sčítání výsledků a informace z volebních štábů jednotlivých kandidátů přinášely kromě České televize také Nova a CNN Prima News. Veřejnoprávní ČT24 však měla před komerčními stanicemi značný náskok. Její celodenní podíl na sledovanosti dosáhl 15,9 % a byla tedy nejsledovanější ze všech stanic.





Alespoň na tři minuty si ČT24 v sobotu zapnulo 2,78 milionu diváků starších 15 let, volební studio 2,13 milionu lidí. Celý blok v době od 14 do 19 hodin sledovalo v průměru 776 tisíc diváků starších 15 let.

Události byly nejsledovanější zpravodajskou relací a zároveň nejsledovanějším sobotním pořadem, na ČT1 a ČT24 je vidělo 1,19 milionu diváků starších 15 let.

Web ČT24 rovněž zaznamenal vysoká čísla – v sobotu celkem 1,448 milionu zobrazených stránek. V porovnání s první volební sobotou prezidentské volby v roce 2018 je to přibližně dvojnásobek. „V případě videoobsahu se jedná dokonce o trojnásobek,“ doplnil šéfredaktor on-line zpravodajství ČT Karel Tinl.

Dvě třetiny čtenářů a diváků využily k návštěvě webu mobilní telefon. „V exponovaných momentech mezi 14. a 17. hodinou zobrazení z mobilů dosahovalo dokonce více než 75 procent,“ dodal šéfeditor webu Aleš Měřička. Z jednotlivých sekcí byl největší zájem o detail obce a z pohledu kandidátů nejvíce zaujal Petr Pavel.

Na TV Nova sledovalo sobotní volební blok trvající více než šest hodin v průměru 351 tisíc diváků starších čtyř let. Alespoň na tři minuty v kuse na studio s Reyem Korantengem, Bárou Divišovou a Michaelou Indrákovou přepnulo 1,915 milionu diváků starších čtyř let.

Ke sčítání hlasů připravila TV Nova i samostatný obsah v internetovém streamu TN Live, ten měl 40 tisíc zhlédnutí.

CNN Prima News zveřejnila zásah v době od 14 do 24 hodin v cílové skupině diváků starších 15 let. Alespoň na tři minuty přepnulo na vysílání CNN Prima News v průběhu těchto deseti hodin 1,071 milionu diváků.