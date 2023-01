Prezidentskou debatu TV Nova sledovaly dva miliony lidí

Autor: TV Nova

Debatu prezidentských kandidátů Andreje Babiše, Danuše Nerudové a Petra Pavla vidělo na televizi Nova 1,91 milionu diváků starších 15 let. Byl to nejsledovanější pořad napříč všemi stanicemi a také nejsledovanější debata před prvním kolem letošních voleb.





Když se započítají i diváci mladší 15 let, sedělo ve čtvrtek večer před obrazovkami 1,984 milionu lidí. Alespoň na tři minuty na diskusi přepnuly více než tři miliony lidí. V cílové skupině televize Nova, což jsou mladší diváci od 15 do 54 let, dosáhl podíl na sledovanosti 50,32 %.





„Debata hodně zaujala i mladé publikum, podíl na sledovanosti diváků v CS 15–24 byl 64,43 %. Na TN Live debata oslovila přes 100 tisíc online diváků a na sociálních sítích měla přes 25 tisíc zhlédnutí. Skvělých výsledků dosáhla celková denní návštěvnost TN Live i přes HbbTV, a to přes 50 tisíc diváků,“ informovala ředitelka komunikace TV Nova Barbora Dlabáčková.

Debatu kandidátů, kteří se v zprůměrovaných výzkumech umístili na čtvrtém až osmém místě (Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Tomáš Zima), vysílala TV Nova také na hlavní stanici, na TN Live a na sociálních sítích, a to od 17:00. Po začátku debaty z ní na protest proti nerovným podmínkám pro kandidáty odešel Marek Hilšer.

Tuto debatu moderovanou Bárou Divišovou sledovalo na TV Nova v průměru 577 tisíc diváků starších čtyř let a zasáhla 1,379 milionu diváků starších 4 let (průměrný počet diváků, kteří ji sledovali alespoň tři minuty v kuse).

„Jsem rád, že jsme uspěli a potvrdili, že umíme udělat politickou debatu na vysoké úrovni. Máme velmi kladné ohlasy na oba moderátory, studio i na koncepci debat,“ tvrdí Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova.