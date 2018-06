 »  Při nákupu mobilního zařízení od Mall.cz získají zákazníci na zkoušku i IPTV službu Kuki

Jan Brychta

Každý, kdo si v průběhu června zakoupí na Mall.cz některý z vybraných telefonů, notebooků nebo tabletů, získá zároveň přístup do IPTV služby Kuki na dobu dvou měsíců zdarma. V rámci této akce bude zákazníkům zpřístupněno prostřednictvím Kuki šedesát televizních programů.

V průběhu letních měsíců si lidé televizní služby tolik nekupují, a proto jim chceme nabídnout Kuki na dovolenou zdarma, vysvětluje motivaci Kuki Vladimír Tovarňák, odpovědný za marketing platformy.