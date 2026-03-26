Při registraci domény s koncovkou .CZ bude nyní nutné uvést telefonní číslo

Jan Sedlák
Při registraci internetové domény s koncovkou .CZ nyní bude nutné uvést telefonní číslo. Bude to vyžadovat správce domény, sdružení CZ.NIC. Důvodem je evropská směrnice NIS2, která je do tuzemského prostřední implementována skrze nový zákon o kybernetické bezpečnosti.

“Správce registru domény .cz, sdružení CZ.NIC, je v souladu s těmito požadavky povinen zajistit, aby bylo možné držitele domény v případě potřeby efektivně kontaktovat. To je důležité zejména v situacích, kdy je doména zneužita k nezákonné nebo škodlivé činnosti, například k šíření podvodných webových stránek, nelegálního obsahu nebo k vedení kybernetických útoků na jiné služby,” vysvětlil CZ.NIC na blogu.

“V návaznosti na tyto požadavky došlo ke změnám v pravidlech registrace domén. Podstatou těchto úprav je zavedení telefonního čísla jako povinného údaje u kontaktů evidovaných v centrálním registru domén a celkové posílení důrazu na úplnost a správnost registračních údajů,” doplnil správce. Aktualizovaná pravidla si lze prostudovat zde.

Změny jsou zaváděny na straně registru postupně ve třech fázích, aby měli registrátoři na nasazení novinky dostatek času. Hotovo bude do konce letošního roku.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

