 »  Price f(x) získal 25 milionů eur, připojilo se i Credo. Hlavní vývoj staví v Česku

Jan Sedlák

Německá společnost Price f(x) dnes oznámila investici ze série B ve výši 25 milionů eur a celkově už si tak přišla na 36,8 milionu dolarů. Vedle hlavních fondů Digital+ Partners a Bain & Company se transakce zúčastnilo také české Credo Ventures, které stojí například za prodejem Apiary do rukou Oraclu nebo Cognitive Security do rukou Cisca. Credo do Price f(x) investovalo už v sérii A.

Česká stopa je v cloudové společnosti výrazná také jinde. Price f(x) v Praze v Karlíně provozuje své hlavní vývojářské centrum a další lidi má také v Ostravě a Hradci Králové. Nehledá přitom pouze vývojáře, ale také profese spojené s financemi, tvorbou cen a podobně.

Price f(x) vyvíjí cloudový software (SaaS), pomocí kterého mohou firmy naceňovat své produkty. Vstupuje do toho řada informací a dat jako jsou data od zákazníků, skladové zásoby, historické ceny, informace z průzkumů a tak dále.

Společnost funguje od roku 2011 a mezi zákazníky má třeba Bosch a Schneider Electric a mezi partnery pak SAP.