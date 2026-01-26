Prima spustí Asia Express 22. února, moderují Štáfek a Matějovský

Televize Prima odhalila termín vysílání nové dobrodružné reality show Asia Express. Pořad začne 22. února na streamovací platformě Prima+ a od 1. března se objeví i v lineárním vysílání Primy. Stanice tak poprvé uvádí českou verzi mezinárodně úspěšného formátu, který kombinuje cestovatelskou reality show s extrémními soutěžními podmínkami.
Asia Express posílá soutěžící do závodu napříč jihovýchodní Asií s rozpočtem jedno euro na den. Dvojice bez mobilních telefonů cestují stopem, pěšky nebo místní dopravou a plní úkoly, které testují fyzickou i psychickou odolnost. Česká verze se natáčela v Laosu, Kambodži a Thajsku a soutěžní trasa měřila zhruba 3500 kilometrů.
Nejnovější tisková zpráva zároveň představila první potvrzený soutěžní pár. Do závodu nastoupí tanečnice Icy a Ester, v pořadu vystupující pod společnou přezdívkou Chicas. Obě mají zkušenosti s cestováním v náročných podmínkách a jejich vztah má být jedním z klíčových prvků soutěže. „Jdeme do toho, abychom zjistily, kde je naše hranice,“ uvedla Ester.
Průvodci pořadem budou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský. Podle vedení Primy je jejich přátelská dynamika jedním z důvodů, proč byli pro formát vybráni. „Jejich chemie je tím pravým kořením tohoto pořadu,“ uvedla programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.
Režii Asia Express má na starosti Michal Varga, produkci zajišťuje společnost Friends Studio Production. Prima chce rozvíjením žánru reality show navázat na úspěch české verze detektivní hry Zrádci. V televizi se tomuto segmentu věnuje tým pod vedením Sama Jaška.
Asia Express patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější reality formáty na mezinárodním trhu a vysílá se ve více než dvaceti zemích. Prima jej zařazuje do jarní programové nabídky s ambicí oslovit diváky hledající kombinaci silných emocí, soutěže a autentických mezilidských situací v extrémním prostředí.