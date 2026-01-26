Lupa.cz  »  Prima spustí Asia Express 22. února, moderují Štáfek a Matějovský

Prima spustí Asia Express 22. února, moderují Štáfek a Matějovský

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Televize Prima odhalila termín vysílání nové dobrodružné reality show Asia Express. Pořad začne 22. února na streamovací platformě Prima+ a od 1. března se objeví i v lineárním vysílání Primy. Stanice tak poprvé uvádí českou verzi mezinárodně úspěšného formátu, který kombinuje cestovatelskou reality show s extrémními soutěžními podmínkami. 

Asia Express posílá soutěžící do závodu napříč jihovýchodní Asií s rozpočtem jedno euro na den. Dvojice bez mobilních telefonů cestují stopem, pěšky nebo místní dopravou a plní úkoly, které testují fyzickou i psychickou odolnost. Česká verze se natáčela v Laosu, Kambodži a Thajsku a soutěžní trasa měřila zhruba 3500 kilometrů. 

Nejnovější tisková zpráva zároveň představila první potvrzený soutěžní pár. Do závodu nastoupí tanečnice Icy a Ester, v pořadu vystupující pod společnou přezdívkou Chicas. Obě mají zkušenosti s cestováním v náročných podmínkách a jejich vztah má být jedním z klíčových prvků soutěže. „Jdeme do toho, abychom zjistily, kde je naše hranice,“ uvedla Ester. 

Průvodci pořadem budou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský. Podle vedení Primy je jejich přátelská dynamika jedním z důvodů, proč byli pro formát vybráni. „Jejich chemie je tím pravým kořením tohoto pořadu,“ uvedla programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek. 

Režii Asia Express má na starosti Michal Varga, produkci zajišťuje společnost Friends Studio Production. Prima chce rozvíjením žánru reality show navázat na úspěch české verze detektivní hry Zrádci. V televizi se tomuto segmentu věnuje tým pod vedením Sama Jaška.

Zkušený režisér a producent Samo Jaško přechází do skupiny Prima, povede zábavu Přečtěte si také:

Zkušený režisér a producent Samo Jaško přechází do skupiny Prima, povede zábavu

  

Asia Express patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější reality formáty na mezinárodním trhu a vysílá se ve více než dvaceti zemích. Prima jej zařazuje do jarní programové nabídky s ambicí oslovit diváky hledající kombinaci silných emocí, soutěže a autentických mezilidských situací v extrémním prostředí. 

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Daň z přidané hodnoty

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).