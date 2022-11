Prima bude mít vlastní prezidentské Superdebaty

Autor: TV Prima

Ani televize Prima se nepřipojí k návrhu České televize na společnou debatu prezidentských kandidátů. Komerční stanice zveřejnila vlastní plán předvolebního vysílání.





První debata bude 4. ledna 2023 na TV Prima a CNN Prima News. Bude ve velkém studiu za účasti diváků. Další diskuse bude o týden později. Superduel mezi dvěma finalisty proběhne pak ve středu 25. ledna před případným druhým kolem voleb.





Moderátory Superdebat i Superduelu budou Terezie Tománková a Petr Suchoň. „Po zprůměrování relevantních předvolebních průzkumů uděláme dvě skupiny těch kandidátů, kteří mají alespoň minimální šanci postoupit do druhé kola. V Superdebatě 4. ledna se ve studiu utkají hradní adepti s nižšími preferencemi, o týden později, 11. ledna, pak kandidáti, které průzkumy favorizují,“ vysvětlila TV Prima v tiskové zprávě.

CNN Prima News zařadí speciální volební vysílání během volebních sobot u obou kol volby – 14. 1. 2023 a 28. 1. 2023 od 11:00 dopoledne až do nočních hodin. Ohlašuje „dynamické volební studio vytvořené po vzoru americké CNN“. I v tomto případě budou hlavními tvářemi Terezie Tománková a Petr Suchoň.

Na volebním vysílání budou spolupracovat agentury STEM a STEM/MARK. Ty poskytnou data, předvolební modely a také predikci výsledků voleb. „Díky ní se diváci CNN Prima News jako první v Česku dozví jména postupujících z prvního kola a následně i vítěze kola druhého. Poprvé jsme tuhle technologii použili v loňských parlamentních volbách, kde jsme jako první a téměř přesně odhadli zisk vítězné koalice Spolu. A to už ve chvíli, kdy průběžné výsledky stále ukazovaly na vítězství hnutí ANO,“ uvedl šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Pavel Štrunc.

Pozvání na neděli 15. ledna do Partie Terezie Tománkové dostanou dva kandidáti, kteří postoupí do druhého kola, případně absolutní vítěz, pokud by v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. V případě druhého kola pak nově zvolený prezident dostane pozvání do vydání připadajícího na 29. ledna.

