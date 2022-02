Prima: Dohodli jsme se s každým, jenom O2 TV není připravená

Televize Prima odmítá, že by od O2 chtěla výrazně vyšší distribuční poplatky za své stanice. Problém vidí spíše v technické nepřipravenosti O2 TV na nové podmínky. Tento operátor je prý jediný z celého trhu, se kterým se nedohodla. Prima tvrdí, že kvůli přetáčení reklam u operátorů přichází o velké peníze, které by mohla investovat do původní tvorby.

„Se společností O2 Czech Republic jsme jednali o nastavení podmínek další spolupráce, bohužel je jediným operátorem na trhu, se kterým jsme nedošli k obchodní dohodě. Společnost O2 Czech Republic tak v tuto chvíli vysílá pořady skupiny Prima bez platného kontraktu,“ uvedla mluvčí Primy Gabriela Semová.

Na dotaz Digizone.cz upřesnila, že distribuční smlouva s O2 TV vypršela už na konci roku 2021. Nová měla platit od ledna s přechodným ustanovením zavádějícím od 1. března upravené podmínky.

" A proto jsme ji vyzvali, aby s námi smlouvu uzavřela, nebo přestala naše kanály neoprávněně šířit. Bohužel smlouvu uzavřenou nemáme, a z tohoto důvodu jsme nuceni nejpozději k 1. březnu ukončit distribuci svých pořadů do služby O2 TV, abychom nediskriminovali ostatní operátory, se kterými platnou dohodu uzavřenou již máme," doplnila mluvčí.

O2 tvrdí, že distribuční poplatky měly stoupnout až o 2500 %, Prima to popírá. „Za distribuci deseti lineárních kanálů a odloženou sledovanost požadujeme navýšení poplatku o nízké jednotky korun za jednu domácnost (méně než 5 Kč),“ zdůraznila Gabriela Semová.

Prima povoluje zpětné sledování pořadů, avšak požaduje, aby v nich nešly přeskočit vložené reklamní bloky. Stejný požadavek vznesla u všech operátorů. „Společnost O2 Czech Republic je jediným subjektem na trhu, se kterým jsme se nedohodli. Ročně kvůli možnosti přeskakování reklamy přicházíme o stovky milionů korun, které potřebujeme zpětně investovat do výroby svých pořadů. Tato situace je pro nás coby komerční skupinu, která financuje celý svůj provoz dominantně z prodeje reklamy, nadále neúnosná a dlouhodobě se zhoršuje. Za peníze, o které ročně přicházíme, bychom byli schopni vyrobit dva nové seriály, jako je například Slunečná,“ pokračuje mluvčí.

Podle Gabriely Semové nabídla Prima jako ústupek pro letošní rok variantu, která umožňuje divákovi zhlédnout jen asi 2,5 minuty reklamy, což je zkrácení reklamního breaku na třetinu. Poté divák může daný reklamní blok přeskočit.

„Dle nových dohod operátorům předáváme přesnější data o začátcích svých pořadů. Divák tak již nebude ztrácet čas hledáním skutečného začátku programu. Věříme, že nové nastavení spolupráce s operátory přinese, i přes pár minut zařazené reklamy, větší komfort při sledování našich pořadů. Pokud diváci chtějí nadále sledovat oblíbené programy skupiny Prima bez reklam, mohou využít placenou službu iPrima Bez reklam. Tuto možnost jsme rovněž nabídli všem operátorům, kteří mohou tuto službu nabídnout svým zákazníkům,“ uvádí Prima.

„Technická nepřipravenost vede O2 Czech Republic ke snaze vykoupit práva pro přeskakování reklamy za pro nás neakceptovatelnou cenu. O2 Czech Republic chce tak získat konkurenční výhodu vůči ostatním operátorům na trhu. Není schopna divákům nabídnout zkrácený reklamní break jako jednu z variant, kterou operátorům nabízíme. Překvapuje nás, že ani po třech letech upozorňování se společnost O2 nebyla schopna na tuto změnu připravit,“ uzavřela Prima své tiskové prohlášení.