Doplněno: Prima dostala licence na slovenské verze stanic Cool a Love

Autor: Karel Choc

Televize Prima připravuje slovenské verze stanic Prima Cool a Prima Love. Obě nyní dostaly licence pro satelitní distribuci.





O udělení licencí informovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Oba programy nabídnou archivní vlastní tvorbu skupiny Prima. Převažovat má dramatická tvorba a zábava. Rozsah vysílání bude 16 až 24 hodin denně.





Vysílací rada zároveň souhlasila s tím, že se slovenská obdoba hlavního kanálu Primy přejmenuje z Prima Plus na Prima SK. Prima Plus vysílá od roku 2017, od roku 2020 je ve slovenské distribuci také zpravodajský kanál CNN Prima News.

Stanice Prima Cool se orientuje na mladší diváky, zatímco Prima Love cílí především na ženské publikum. „K televizním divákům se tyto kanály dostanou ještě v průběhu roku 2024,“ sdělila televize v tiskové zprávě.

„Naším hlavním cílem při vstupu na slovenský televizní trh bylo, abychom i divákům na Slovensku přinesli to nejlepší z vlastní tvorby skupiny Prima. Tenhle cíl se nemění. Co se v uplynulém období změnilo výrazně, je navýšení výroby originálních formátů různých žánrů, které divákům přinášíme. Vnímáme zájem o tento obsah u slovenských diváků a nové tematické kanály pro něj poskytnou vhodný prostor. Svým obsahem nové kanály pro slovenský trh navážou na úspěch našich prvních tematických stanic. Prima Cool letos slaví již patnácté výročí, takže je na co navazovat,“ přibližuje generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Prvním z dvojice televizních kanálů, které v nabídkách satelitních, kabelových a IPTV operátorů na Slovensku brzy přibydou, bude ještě v první polovině roku kanál Prima Cool SK. Podrobnosti programové skladby, kterou kromě vlastní tvorby doplní i vybrané akviziční tituly, představí skupina Prima později.

„Jsme rádi, že můžeme všem generacím diváků na Slovensku nabídnout rodinnou televizní stanici Prima SK, která pravidelně přináší novinky z premiérové tvorby skupiny Prima. Jen od ledna letošního roku měli možnost diváci sledovat osm nových rodinných, zábavných nebo kriminálních seriálů, které doplňují další pořady. Těší nás, že můžeme rozšířit nabídku na Slovensku o dva nové kanály, a věříme, že si také brzy najdou oblibu u diváků,“ dodává Alex Ruzek, programová ředitelka skupiny Prima.

Na kanálu Prima Plus, respektive již brzy Prima SK, přibydou i další programové novinky. Od 1. dubna to bude romanticko-komediální příběh z pobřeží Jadranu pod názvem Lež na pláži. Už v nejbližších týdnech přibydou ve vysílání kanálu adaptované licencované zábavné formáty Inkognito a Máme rádi Česko.

Doplněno ve 13:15 o další informace od televize Prima.