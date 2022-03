Prima koupila licenční formát Můj muž to dokáže

Autor: TV Prima

Televize Prima chystá do vysílání českou verzi soutěžního pořadu, ve kterém ženy sázejí na schopnosti svých manželů nebo partnerů. Původně německý formát Mein Mann kann je mezinárodně distribuován pod názvem My Man Can, Prima ho uvede pod titulem Můj muž to dokáže.

Zatímco v Evropě soutěží většinou obyčejné manželské páry, na Primě přizvou k pokerovému stolu celebrity. Soutěžit budou o sto tisíc korun. Moderátorskou dvojici tvoří Adéla Gondíková a Ondřej Urban. Natočeno bylo už několik dílů.

Mezi typické sázky v pořadu patří, kolik chilli papriček dokáže soutěžící sníst, jestli muž zvládne překážkovou dráhu na vysokých podpatcích nebo kolika holčičkám zvládne v časovém limitu zaplést cop.

Pro Primu natáčí pořad společnost GoodTV, režíruje ho Jan Fronec. Přesný termín premiéry televize neuvedla, ale do vysílání s tímto formátem počítá „brzy“.