Prima loni měla nejvyšší sledovanost v dubnu a říjnu. Dařilo se CNN Prima News

Seriál Polabí
Mediální skupina Prima uzavřela rok 2025 s celodenním podílem na televizní sledovanosti 26,78 % v obecné cílové skupině diváků starších 15 let. Nejúspěšnějšími měsíci byly říjen a duben, kdy tržní podíl dosáhl 27,76 %, resp. 27,75 %. V obchodně důležité skupině diváků od 18 do 69 let byl průměrný podíl 24,98 %.

V hlavním večerním čase si kanály skupiny Prima zapínalo průměrně 26,05 % diváků starších 15 let, kteří v tu dobu seděli u obrazovek. V případě diváků 18 až 69 let to bylo 24,65 %.

Výsledky skupiny táhla v uplynulém roce především původní seriálová tvorba a druhá řada reality hry Zrádci, která zaznamenala výrazný ohlas u mladšího publika. Statistiku nejsledovanějších pořadů vysílaných na Primě vedou seriály Polabí, Mladá krev, Kamarádi a Farma Vojty Kotka.

Nejsledovanější díl nového seriálu Mladá krev z 30. srpna si připsal podíl na sledovanosti 28,98 %. Seriál Polabí sledovalo 26. srpna 25,82 % diváků u televizních obrazovek. Nejsledovanější epizoda seriálu Kamarádi se vysílala 25. února s podílem na trhu 23,10 %. Farmu Vojty Kotka si 24. října nenechalo ujít 20,51 % diváků u televizních obrazovek.

Významný meziroční růst vykázala také zpravodajská stanice CNN Prima News, které k dosud nejlepším číslům dopomohl i volební podzim. Její meziroční výsledky se zlepšily nejvíc ze všech televizních stanic na trhu, narostla o 0,64 procentního bodu na celoroční průměrný podíl 2,60 % diváků starších 15 let.

Právě říjen byl pro stanici nejsilnějším měsícem s podílem 3,40 %. Během volební soboty vyskočila sledovanost stanice na 14,51 %. Celkově nejsledovanějším pořadem CNN Prima News v roce 2025 byl Superduel kandidátů na premiéra vysílaný 1. října, kdy si ho nenechalo ujít 442 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 12,78 %.

Na stanici Prima Krimi byly nejsledovanějším pořadem Stíny smrti: Vraždy čarodějnic, které 21. března sledovalo 219 tisíc diváků při sharu 6,97 %. Na filmovém kanálu Prima Max přilákaly za celý rok nejvíce diváků Čertoviny, v pátek 11. července byly volbou pro 228 tisíc diváků při podílu 8,76 %. Na programu Prima Cool zvítězil 27. dubna Den nezávislosti: Nový útok (188 tisíc diváků, tržní podíl v čase vysílání 5,93 %). Na dokumentární stanici Prima Zoom nejvíce zabodovaly Katastrofy v přímém přenosu, 4. ledna si je nenechalo ujít 101 tisíc diváků při sharu 4,84 %.

Divačky Primy Love nejvíce sledovaly německý romantický film Rosamunde Pilcher: Pralinky k snídani (126 tisíc diváků, 3,62 %). Prima Star zaznamenala nejvyšší sledovanost u pořadu Show Jana Krause 29. prosince, který dosáhl share 2,29 %. Pro Prima Show se stal jedničkou pořad Česko Slovensko má talent, který 28. září dosáhl sharu 1,16 %.

Stabilní růst vykazuje i online divize skupiny. Videoportál Prima+ evidoval za rok 2025 přes 200 milionů přehrání (video views), zatímco v roce 2024 to bylo 113 milionů. Nejsledovanějším pořadem minulého roku byli ve všech tarifech Zrádci, kteří dokázali přilákat rekordní počet předplatitelů. Na druhém místě dle počtu uživatelů byla nová řada pořadu Ano, šéfe! a na třetím Farma Vojty Kotka. Nejúspěšnějšími filmy minulého roku napříč všemi tarify byly na této platformě české filmy Kouzlo derby, Holka od vedle a Zápisník alkoholičky.

