Prima Max +1 ani Prima Krimi +1 nevzniknou, licence zanikly

Televizi Prima zanikly vysílací licence na šíření o hodinu posunutých verzí filmového programu Prima Max a detektivní stanice Prima Krimi. Podle původního záměru je chtěla zařadit do terestrické sítě Českých Radiokomunikací a do satelitní distribuce. Nikdy to ale neudělala.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vzala zánik licencí na vědomí při svém aktuálním zasedání. Učinila tak na základě předchozí žádosti televize Prima. O rozhodnutí informovala v tiskové zprávě.

Skupina Prima letos rozšířila portfolio stanic o programy Prima Star (14. června) a Prima Show (25. října).