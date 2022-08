Prima na podzim: nové seriály, jubilejní řada Talentu a svatební reality show

Autor: TV Prima

Televize Prima představila ambiciózní program pro podzimní vysílání. V osmidílném rodinném příběhu Hořký svět zdědí rodinný minipivovar nepříliš nadšený hlavní hrdina v podání Matouše Rumla. Dvanáct dílů komediálního seriálu Pálava zavede diváky do vinařského kraje a v Dobrých zprávách nahlédnou do zákulisí televize s obyčejnou vesnickou holkou, ze které se stane hvězda zpravodajství. Hlavní role ztvární Natálie Halouzková a Vladimír Polívka.

V kategorii zábavných pořadů se fanoušci dočkají jubilejní desáté řady soutěže Česko Slovensko má talent (od 27. srpna). Premiéru si odbude další licenční formát Můj muž to dokáže, v němž slavné ženy sázejí na dovednosti svých partnerů.

„Navýšili jsme investice do původní vlastní tvorby nejen na hlavní stanici, ale i na tematických kanálech, a zakoupili licenci k zábavné show, která je velmi úspěšná v řadě evropských zemí,“ řekl generální ředitel Primy Marek Singer. Jak připomněl, Prima letos v červnu dosáhla rekordního podílu na sledovanosti a úspěšná chce být i v silné podzimní sezoně.

„Žádná krev, žádná dramata, žádný stres. Pokud naše letošní programová nabídka dokáže vnést do českých domácností pohodu a zahnat podzimní chmury, mělo naše snažení smysl,“ dodal.

Programový ředitel TV Prima Roman Mrázek představil schéma pro podzim 2022. Autor: Filip Rožánek

V programu se objeví také docu-reality show Den jak sen, která zachycuje reálné české svatby. Monika Absolonová bude vyprávět deset příběhů lásky a spolu se štábem projede celou republiku.

„Podzimní schéma kanálu Prima Cool výrazně rozšiřujeme o původní tvorbu. Nové pořady budou ztřeštěné, neotřelé a leckdy na hraně. Nebojíme se ani odvážnějších témat – budeme debatovat o sexu v Jednou jsi dole, jednou nahoře s Milošem Pokorným. Na plyn šlápneme v auto-moto pořadech Bábovky a plechovky, Blondýna, kutil a zabiják a Fotr na tripu. Improvizovat budeme nejen v Prima Partičce, ale i v soutěžní show K.O.mici. Coolácké stálice Simpsonovi, Hvězdná brána a Top Gear rozšíříme o animák Brickleberry, plný legračních postaviček a ujetých vtípků,“ přiblížil klíčové pořady Roman Mrázek, programový ředitel skupiny Prima.

Na stanici Prima Show se objeví soutěž o královnu krásy Česká Miss Essens. Osm epizod přiblíží cestu k vysněnému titulu královny krásy pod vedením topmodelky Pavlíny Němcové. Ve hře budou změny image, výzvy a hádky.

Novinky připravuje zpravodajský program CNN Prima News, jehož sledovanost se už stabilně drží nad hodnotou 1,5 % diváků starších 15 let. Pořad Co na to vaše peněženka se snaží jasnou a srozumitelnou formou podávat složitá ekonomická témata s přímým vlivem na životy diváků, nyní dostane větší prostor ve vysílání.

V plánu je „mimořádně obsáhlé“ zpravodajství k senátním a komunálním volbám. Na sociálních sítích chce Prima otestovat formát pod názvem Streamuj se svým senátorem. Televize doufá, že budou politici vstřícní k inovacím.

Prima si u střediska empirických výzkumů STEM objednala průzkum, v němž zjišťovala, jak se žije v jednotlivých českých obcích. Rozšířeny budou Zprávy z regionů, regionální redakce v čele s Markétou Fialovou připravuje rozsáhlý vhled do života obyvatel.

Stejně jako u parlamentních voleb nabídne CNN Prima News sérii superdebat s publikem ve studiu. Diváci budou mít opět možnost hlasovat pomocí QR kódů i na webu a vybrat politika, který byl podle nich nejpřesvědčivější.

