Prima nasazuje reality show Milionář mezi námi, mimo jiné se šéfkou Zásilkovny

Sedm českých milionářů se zúčastní nové reality show televize Prima, ve které pod skrytou identitou zkusí žít na okraji společnosti. Původně britský formát Milionář mezi námi (The Secret Milionaire) se bude vysílat od 25. listopadu.

Mezi účastníky jsou šéfka Zásilkovny Simona Kijonková, spolumajitel Liftaga Martin Hausenblas, zakladatel obuvní firmy Vasky Václav Staněk, majitel zábavního parku Mirakulum Jiří Antoš, investor Karel Janeček, spolumajitelka poradenské skupiny Lenka Hlavatá a majitelka textilní firmy Unuo Petra Plemlová.

Každý díl má 55 minut a sleduje týden života milionáře ve skromných podmínkách v problematických lokalitách. Podnikatel dostane 550 korun, s nimiž musí celou dobu vyjít. Neziskové organizace milionářům zprostředkují spojení s pro ně vzdáleným světem v domnění, že jsou objektem vznikajícího dokumentu představujícího jejich činnost.

„Viděla jsem zahraniční verzi, která mě velmi oslovila a chytila za srdce. Chtěla jsem poukázat na potřebnost dobrovolnické práce a také na charakter a vnitřní krásu lidí v rámci neziskového sektoru. Tyto neziskové organizace byly neviditelné a veřejnosti neznámé. Příliš jsem se nerozmýšlela a šla do toho,“ uvedla Simona Kijonková. Ta si v Děčíně zkusí práci ve prospěch seniorů, týraných žen a dětí ze sociálně slabých rodin.

Moment překvapení tak přichází na konci týdne při odhalení identity a předání šeku na peníze, které znamenají snazší přežití a často i záchranu. Sedm českých milionářů rozdá v sedmi dílech bezmála 4 miliony korun a také spoustu věcných darů.

„Říkal jsem si, že rád posloužím dobré věci. Chtěl jsem upozornit na práci neziskových organizací. Hodinu u televizního dokumentu o neziskovkách by asi nikdo nevydržel, ale když se do toho zapojí osobnost z jiného konce společnosti a nese to prvky reality show, začne to být napínavé,“ okomentoval natáčení Martin Hausenblas.

Formát The Secret Milionaire už uvedly například americké, australské nebo irské televizní stanice. Každá nezisková organizace, která se zúčastnila pořadu Milionář mezi námi, bude mít na dárcovské platformě Znesnáze21 založenou sbírku. Dárci tak mohou přispět pomocí veřejné sbírky na konkrétní příběhy, které jsou jim nejbližší.