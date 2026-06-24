Prima od července upravuje organizační strukturu

Mediální skupina Prima ohlásila úpravy organizační struktury, které začnou platit od 1. července 2026. Generální ředitel Marek Singer se přesouvá do dozorčí rady. Novým generálním ředitelem se stává dosavadní výkonný ředitel Lukáš Kubát, který od Singera převzal denní řízení skupiny loni v září.
Singer bude nyní v dozorčí radě odpovídat za strategii a hledání nových obchodních příležitostí, firma jeho pozici označuje anglickým titulem Chief Strategy & New Business Officer.
Druhou podstatnou změnou je posílení role Alex Ruzek. Dosavadní programová ředitelka nově povede vedle televizního vysílání i rozhlasové stanice skupiny a stává se členkou užšího vedení. Sloučení televize a rádií pod jedno řízení patří k hlavním organizačním posunům, které skupina ohlašuje.
Užší vedení skupiny budou od července tvořit Kubát jako generální ředitel, Jan Dosoudil jako finanční ředitel, Alex Ruzek jako ředitelka pro televizní a rozhlasové vysílání, Josef Stránský jako technický ředitel a Jan Wykrytowicz jako ředitel pro streaming. Obchodního ředitele skupina zatím hledá.
Do dozorčí rady vedle Singera zamíří také dosavadní člen vedení a investiční ředitel GES Group Jaroslav Hrabovský a finanční manažerka téže skupiny Johana Wimmerová.
Nová organizační struktura podle tiskové zprávy „podporuje další rozvoj všech klíčových oblastí aktivit skupiny Prima a zrychluje dynamiku procesů v době pokračující transformace mediálního trhu“.