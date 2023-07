Prima+ má po pěti měsících přes 85 tisíc předplatitelů

Autor: Screenshot Lupa.cz

Televize Prima je spokojena s dosavadními výsledky aplikace Prima+, kterou spustila na začátku února. Placený přístup do videoslužby využívá 85 tisíc lidí. Při spuštění projektu oznámila, že by chtěla mít do roka 100 tisíc platících uživatelů.





„Celkově i s neplacenou verzí máme téměř 700 tisíc uživatelů. A už přes 85 tisíc lidí si předplatilo službu Prima+. Většina z nich verzi Premium bez reklam,“ řekl generální ředitel Primy Marek Singer v rozhovoru pro týdeník Marketing & Media (🔐).





Tarif Premium stojí 149 Kč měsíčně, umožňuje sledování pořadů ve Full HD. Naopak v neplacené verzi je kvalita obrazu snížena na SD, v pořadech jsou reklamy a uživatelé nemají přístup k předpremiérám seriálů nebo původnímu obsahu natočenému jen pro internet.

„Zatím se naštěstí naplnila pozitivní očekávání, nikoliv obavy. Učíme se za pochodu, co funguje a nefunguje, a zjišťujeme, jakého obsahu budeme muset přidat a jakého ubrat. Jsme na začátku,“ dodal Marek Singer.