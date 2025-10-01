Lupa.cz  »  Prima+ poprvé uvede v předpremiéře pořad jiné stanice. Dohodla se s Óčkem

Prima+ poprvé uvede v předpremiéře pořad jiné stanice. Dohodla se s Óčkem

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Monika Timková, moderátorka české verze Naked Attraction Autor: Óčko TV
Monika Timková, moderátorka české verze Naked Attraction

Mediální skupina Prima na své streamovací platformě Prima+ poprvé uvede v předpremiéře pořad, který vznikl v produkci jiné televizní stanice. Konkrétně se jedná o česko-slovenskou verzi seznamovací reality show Naked Attraction, kterou vyrobila hudební televize Óčko.

Předplatitelé služby Prima+ budou mít přístup k novým dílům pořadu každé pondělí od 6. října. Televizní premiéra na stanici Óčko je naplánována o dva dny později, tedy na středu 8. října ve 22 hodin.

„Naked Attraction Česko & Slovensko je první formát, který na naší platformě nabízíme v předpremiéře, a přitom vznikl v produkci jiné televizní stanice. Jde o vůbec první takto úzkou spolupráci v rámci skupiny mezi naším VOD segmentem a jinou televizní značkou. Těší nás, že právě tento odvážný projekt otevírá cestu pro další mezitelevizní synergie, které mohou do budoucna rozšířit nabídku pro předplatitele Prima+,“ uvedl ředitel VOD služeb FTV Prima Jan Maxa.

Samotný formát je založen na principu, kdy si jeden účastník vybírá partnera z pětice nahých kandidátů, jejichž těla se postupně odhalují. Podle tvůrců se v show představí lidé různých věkových skupin, tělesných proporcí i sexuálních orientací.

Průvodkyní česko-slovenské verze je herečka Monika Timková. „Tím, že jsou účastníci nazí, vzniká zvláštní druh svobody. Nikdo si na nic nehraje,“ popsala atmosféru při natáčení. Produkce si pro natáčení zapůjčila scénu s barevnými kabinkami z polské verze pořadu. Po celou dobu byla účastníkům k dispozici psychologická podpora.

První série nabídne deset epizod a na závěr roku dva střihové díly. Programový ředitel Óčka Alexandr Guha k tomu dodal, že stanice navazuje na pětileté vysílání zahraničních verzí pořadu. Nabídku na platformě Prima+ doplní bonusový obsah, jako jsou rozhovory, záběry ze zákulisí, podcast a doplňkový formát s neúspěšnými účastníky nazvaný Druhá šance.

Natáčení české verze probíhalo v intenzivním tempu během osmi dnů, během kterých se uskutečnilo dvacet rande. Denně se podařilo natočit až tři epizody. Produkce probíhala ve třech oddělených lokacích zároveň: v hlavním studiu s kabinkami, ve zpovědnici a na takzvaném „oblečeném rande“.

Celkem vzniklo přes 590 hodin záznamu, z nichž bylo 110 hodin vyhodnoceno jako unikátních a použitelných do epizod. Před kameru se postavilo dvacet vybírajících a více než 85 nahých účastníků z Česka i Slovenska. Někteří z nich si vyzkoušeli obě role – jak pozici toho, kdo vybírá, tak i roli „naháčů“ v boxech.

Naked Attraction je původně britský formát. Pro stanici Channel 4 ho vytvořila produkční společnost Studio Lambert. Ve Velké Británii vzniklo v letech 2016–2024 celkem sedm sérií. Natočeno bylo i několik zahraničních verzí.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).