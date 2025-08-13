Prima přidává další kanál pro Slovensko, od září spustí Prima Krimi SK

Mediální skupina Prima rozšíří od 1. září 2025 své portfolio na slovenském trhu o novou televizní stanici Prima Krimi SK. Bude to čtvrtý lokalizovaný tematický kanál této skupiny na Slovensku, kde už vysílá programy Prima SK, Prima Cool SK a Prima Love SK. Na slovenském území šíří také zpravodajský kanál CNN Prima News, ten je ale v češtině.
Prima Krimi SK bude v nabídce v nabídce poskytovatelů placených kabelových, satelitních a IPTV služeb.
Podle generálního ředitele Marka Singera je expanze reakcí na rostoucí zájem o vysílání skupiny Prima na slovenském trhu. „Právě tento zájem nám umožňuje už letos na podzim přinést rekordní množství premiérových vlastních pořadů, včetně licencovaných formátů, také na kanál Prima SK,“ prohlásil.
Nový kanál se zaměří na kriminální a detektivní tvorbu a jeho program bude vycházet z konceptu české stanice Prima Krimi, která v Česku funguje už déle než sedm let. Programová ředitelka Alex Ruzek uvedla, že stanice nabídne napínavé kriminální příběhy, doku-reality formáty mapující vyšetřování skutečných zločinů i některé známé seriálové tituly z produkce britského komerčního vysílatele ITV.
Od svého startu uvede Prima Krimi SK americkou dokumentární sérii Prvních 48 hodin, která sleduje práci kriminalistů bezprostředně po spáchání zločinu. V programovém schématu se objeví také evropské detektivní seriály, které se odehrávají v prostředí venkova nebo menších měst, jako jsou rakouské Vraždy v Kitzbühelu, britské Vraždy v Midsomeru nebo novozélandské Vraždy v Brokenwoodu.
Diváci se mohou těšit i na starší populární seriály, mezi které patří německý Big Ben a francouzská Julie Lescautová. Ještě do konce roku 2025 plánuje stanice zařadit do vysílání také britský seriál Vraždy v Oxfordu.